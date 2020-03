La star de 1917 prête ses traits à Ned Kelly, criminel légendaire de l’Australie du XIXe siècle, dans un biopic dramatique réalisé par Justin Kurzel, où l’on retrouve notamment Russel Crowe.

Après 1917, dont il tient le premier rôle dans la peau du caporal Scofield, George Mackay délaisse les héros de guerre pour camper l’un des plus célèbres criminels d’Australie du XIXe siècle, Ned Kelly.

Le film réalisé par Justin Kurzel (Assassin’s Creed, Macbeth), retrace l’histoire du gang formé par le jeune homme, défenseur des classes populaires. En effet, le malfrat était connu pour s’en prendre uniquement à l’autorité et à la classe dominante, la police et la haute société anglo-saxonne de son époque. Exécutée en 1880, cette figure de l’histoire australienne s’est dressée contre les colons britanniques et leur emprise sur la population.

Le long-métrage a été présenté en avant-première au Festival de Toronto en septembre 2019, et son scénario, écrit par Shaun Grant (The Snowtown Murders), s’inspire du roman de Peter Carey consacré à la légende de ce Robins des bois australien.

La distribution du film réunit de nombreux talents, en particulier Russell Crowe, mais aussi Essie Davis (Mister Babadook), qui incarnera la mère de Kelly, Nicholas Hoult (X-Men), Charlie Hunnam (The Gentlemen), ou encore la jeune Thomasin Mckenzie, remarquée cette année dans Jojo Rabbit.

La bande-annonce livre un aperçu engageant du drame, qui semble porté par une verve appréciable, et la performance de son acteur principal, dont le jeu nerveux contraste avec son rôle taiseux de 1917. Sur un titre Punk, le rythme s’accélère, et devrait précipiter les personnages dans un engrenage dont le dénouement, tragique, est connu.

Le métrage sera-t-il aussi subversif et violent que le parcours rebelle de Kelly ? Réponse prochainement, puisqu’aucune date de sortie mondiale n’est encore arrêtée.