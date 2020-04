Le festival propose aux retardataires de rattraper l’édition de février 2020 en publiant chaque semaine , exceptionnellement pendant le confinement, une salve de programmes issus de la sélection de films courts inédits conçus par l’école ArtFX de Montpellier.

Le Festival International du Court-métrage de Clermont-Ferrand propose une session rattrapage aux cinéphiles qui souhaiteraient goûter à la carte blanche offerte cette année à l’école ArtFX. Lors de l’édition débutée le 29 janvier et achevée le 8 février dernier, l’école montpelliéraine dédiée aux métiers de l’animation, du jeu vidéo et du cinéma a donc proposé une sélection exclusive de programmes conçus par ses étudiants. Il est désormais possible pour ceux qui auraient manqué l’événement de les voir en ligne.

Les films ont été réalisés entre 2010 et 2019 par des diplômés de l’établissement – au taux de réussite de 98% – qui ont ensuite pu travailler sur de grands succès internationaux comme Ready Player One, Prometheus, Minuscule, Les Gardiens de la Galaxie, ou encore La Forme de l’eau et Avengers : Infinity War.

Six court-métrages ont déjà été mis en ligne sur le site du festival, lesquels seront renouvelés chaque samedi à 14h, pour une nouvelle semaine de découvertes. Une initiative exceptionnelle pour le confinement intitulée « Intérieur Court ».

Parmi les séances d’ores et déjà en ligne, de la science-fiction, de la comédie et de la fantaisie, où se croisent robots et crêpes bretonnes. Un échantillon foisonnant de courts, de quatre à huit minutes chacun, à découvrir dès l’âge de dix ans et gratuitement depuis la page d’accueil du site. C’est donc le moment ou jamais de vous lancer dans de nouvelles expériences de cinéma, et d’élargir votre champ de connaissances culturelles, seul, en couple ou en famille.