Fraîchement oscarisé pour la photographie de 1917, Roger Deakins et sa femme James Ellis Deakins profitent du confinement pour lancer leur podcast dédié aux métiers techniques du septième art.

Le grand Roger Deakins, à l’origine de la photographie spectaculaire de 1917, pour laquelle il a reçu un Oscar en février dernier, partage son savoir. Également lauréat d’une statuette pour Blade Runner 2049, ce dernier a décidé de dispenser des cours en compagnie de son épouse et collaboratrice de longue date James Ellis Deakins.

Le duo a désormais son propre podcast. Baptisé « Team Deakins », il a été inauguré le 3 mai dernier par les six premiers épisodes enregistrés par le couple. Au programme de ces discussions récemment commentées par les Deakins dans Collider et relayées par IndieWire : composition, éclairage, passage de la pellicule au numérique, et autres sujets qui ne manqueront pas d’inspirer les cinéphiles.

Le directeur de la photographie d’origine britannique a expliqué que l’utilisation fréquente de leur site web, et la participation à de nombreuses séances de Q&R (Questions-Réponses) avec leur audience a conduit les époux à se lancer dans un podcast : « L’idée d’un podcast m’est venue à la fin de l’année dernière et Roger a pensé que ce serait quelque chose d’intéressant. Je n’ai pas vraiment eu la chance de commencer à avancer avant janvier, et le temps du confinement m’a ôté toutes les excuses que j’aurais pu utiliser pour le remettre à plus tard. », confie James Ellis Deakins à Collider.

Et l’expérience ne devrait pas s’arrêter de sitôt, puisque d’autres thématiques seront abordées, avec l’éclairage précieux de professionnels du secteur : « Nous avons tellement d’idées pour les épisodes maintenant et nous sommes rejoints par des gens de différents secteurs de l’artisanat. Nous revenons continuellement à la nature collaborative du cinéma et cela nous donne envie de nous plonger dans tous les domaines de la réalisation d’un film. », ajoute Deakins, qui précise que l’aide du jeune réalisateur Matt Wyman, cité comme membre de la « Team Deakins » n’a pas été de trop pour optimiser le podcast et livrer le discours le plus clair possible. Une initiative enrichissante et très instructive, à retrouver en ligne.