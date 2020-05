La plateforme développe un long-métrage centré sur l’équipe féminine américaine de soccer, qui a remporté la Coupe du monde de la FIFA en 1999.

Le tir au but décisif de Brandi Chastain, suivi du tour de terrain de l’attaquante pour la victoire des États-Unis en Coupe du monde féminine de la FIFA 1999. L’image marquante de l’Histoire du sport et cette success story vont faire l’objet d’un film distribué par Netflix.

Une nouvelle annoncée par le vice-président de Netflix Films Tendo Nagenda, et relayée par Deadline. Le métrage s’appuiera sur le livre de Jere Longman, The Girls of Summer : The US Women’s Soccer Team et How It Changed The World, dont le service a obtenu les droits convoités.

L’ouvrage en question retrace le parcours de l’équipe américaine de football dans les années 1990, jusqu’au match final contre la Chine disputé l’été 1999 devant quelques 93.000 supporters. Une victoire qui aura ouvert la voie au financement et à la reconnaissance accrue des équipes féminines de football, et permis la création de la ligue nord-américaine de soccer féminin.

Un souvenir inspirant que partagent des milliers d’Américains, Nagenda inclus : « En tant que fan de soccer de longue date, je me souviens encore de ce match révolutionnaire à Union Square. […] Regarder l’équipe des États-Unis cet été-là m’a fait oublier que je n’avais pas d’argent et à peine plus qu’un rêve pour me nourrir. Cette équipe, cet objectif et la réaction inoubliable de Brandi Chastain – dans laquelle elle a arraché sa chemise et est tombée à genoux avec étonnement – m’ont fait croire que je pouvais tout faire et le faire à ma façon. », a commenté le haut responsable de Netflix, d’origine ougandaise et bélizienne. Ce dernier, porté par sa passion pour le cinéma, est devenu un producteur reconnu, qui a notamment financé le remake Disney de Mulan en prises de vues réelles.

Liza Chasin via le label 3dot, ainsi que Marla Messing, Jill Mazursky et Krista Smith produiront ce nouveau métrage, pour lequel aucune date de sortie ou de tournage n’est encore connue.