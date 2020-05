Le service de VàD Spamflix proposant des films cultes, des longs et courts-métrages de festivals et des rétrospectives de grands réalisateurs, est disponible depuis le 8 mai.

Une nouvelle venue dans le paysage déjà bien garni des plateformes de vidéo à la demande fait son entrée. Il s’agit de Spamflix, un service dédié aux films cultes créé par Julia Duarte et Markus Duffner, le responsable de la régie internationale publicité du Film Français. Cofinancé par le programme Lisboa 2020 du Fonds européen de développement régional et lancé ce 8 mai, ce nouveau catalogue disponible via une application accessible via iOS, AndroidTV ou encore Chromecast propose un vaste de choix de succès de festivals et d’opus marquants de réalisateurs.

Au programme selon un communiqué relayé par Le Film Français, «Les Bonnes Manières de Juliana Rojas et Marco Dutra (meilleurs réalisateurs à Locarno 2017, également sélectionné à L’Étrange Festival) […] » ou encore « le prix spécial du jury et de la critique internationale de Gérardmer Berberian Sound Studio de Peter Strickland (2012), le culte classique Straight to Hell Returns d’Alex Cox (2010) […], For Some Inexplicable Reason de Gábor Reisz (2015). », ainsi que des rétrospectives de cinéastes comme Alex Cox, Denis Côté, Sion Sono, Quentin Dupieux, Peter Strickland, Davide Manuli, Yeon Sang-ho et Hitoshi Matsumoto. Une sélection de qualité qui a de quoi ravir nombre de cinéphiles.

Côté prix, Spamflix proposera des films à la location autour de 4 euros les 72 heures. Le Film Français indique également que des packs de plusieurs œuvres seront disponibles, avec des courts-métrages issus de festivals, comme Court Métrange de Rennes, partenaire du service, et des longs-métrages ajoutés chaque mois dont prochainement « Crumbs de Miguel Llansó (2015), en exclusivité en France, en ligne mi mai, le film d’animation portugais Bruno Aleixo’s Film de João Moreira & Pedro Santo (2019), ainsi que le lauréat de la Semaine de la Critique de Cannes Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt (2018) ».

Pour le lancement, une opération spéciale est offerte aux nouveaux arrivés : « Jusqu’au 15 mai, ajoute le communiqué, les nouveaux utilisateurs reçoivent un coupon de film gratuit, valable pour n’importe quel film. L’enregistrement est gratuit. La plateforme est en anglais ; la plupart des films sont sous-titrés en français. », explique encore le communiqué. Une nouvelle offre pour accéder au meilleur du cinéma à moindre coût.