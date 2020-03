Le distributeur de films de patrimoine propose à son tour un service de SVOD, le Vidéo Club Carlotta Films, pour goûter au meilleur du cinéma.

Carlotta Films entre dans la danse, en proposant dès à présent son service de vidéo à la demande en ligne, à l’image de sa sélection et de sa volonté de faire connaître et préserver le patrimoine cinématographique.

La plateforme se présente comme un « vidéo club » peaufiné depuis plusieurs mois, qui accueillera une sélection mensuelle d’une cinquantaine de films, une base permanente renouvelée en partie tous les mois. Le service proposera également sur le modèle des salles, des rétrospectives, des cycles, des soirées spéciales et des hommages suivant l’actualité et l’angle souhaité pour sa programmation inédite.

Au programme ce mois-ci, quatre œuvres de jeunesse de Milos Forman, une catégorie de films « incontournables » axés sur le cinéma étranger comme Voyage à Tokyo de Yasujirō Ozu, et Une belle journée d’été d’Edward Yang, des cultes comme Donnie Darko, et le documentaire musical de Jean-Luc Godard Sympathy for the Devil (One+One).

Des œuvres destinées au jeune public, mais aussi à la découverte de raretés, et aux amateurs de courts-métrages rejoindront bientôt le catalogue, qui compte déjà plus d’une vingtaine de films. Au total, Carlotta Films vise la cinquantaine de métrages d’ici début avril.

En dépit du confinement et de la fermeture des salles, à l’instar de Brefcinéma et ses courts-métrages, l’offre est donc lancée à prix réduit – l’abonnement mensuel de cinq euros est à -50% le premier mois, soit 2,5 euros pour 30 jours -, nourrie de la même passion pour le cinéma qui anime le distributeur depuis sa création en 1998. Trois formules sont déjà proposées, dont un abonnement semestriel à 25 euros et un abonnement annuel à 50 euros. Profitez-en.