La Californie donne son aval pour la reprise des productions télévisuelles et cinématographiques, sous certaines conditions.

Alors que l’industrie du cinéma se prépare depuis des semaines au déconfinement, et que les salles s’apprêtent à rouvrir le 22 juin en France, les tournages hollywoodiens pour le grand et le petit écrans – à l’arrêt depuis mars – pourraient reprendre sous peu. C’est du moins ce qu’affirme Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, où sont implantés les plus grands studios du pays, en précisant toutefois que ce feu vert s’accompagne de mesures sanitaires conséquentes.

L’information relayée par Le Film Français comporte en effet de nombreuses conditions, notamment celle de respecter les « données épidémiologiques locales » telles que les tests sur la population, et d’en tenir compte dans la reprise des activités.

Une reprise qui devrait être progressive, comme le souligne Francetvinfo, puisque la capacité des équipes de production à appliquer les normes de sécurité pourrait différer d’un tournage à l’autre. Or, « Pour réduire le risque de transmission du Covid-19, les équipes de productions, les acteurs et autres professionnels du secteur devront respecter des protocoles de sécurité », précise le texte des services du gouverneur californien.

De plus, la Californie et le comté de Los Angeles seraient l’un des principaux foyers de l’épidémie sur le territoire américain, avec 4.500 décès pour plus de 125.000 cas recensés, rappelle encore le média. Des données qui semblent déjà compromettre une relance pour le 12 juin.

Ainsi, Première explique que la reprise des tournages dépendra des responsables des comtés, des gérants des studios et des syndicats de professionnels du secteur ; réalisateurs, acteurs ou encore scénaristes. Une organisation qui aurait dû être présentée en amont, au mois de mai, sous forme de plan soumis par Newsom aux concernés. Chose qui, précise le magazine, semble avoir été omise.

Quoi qu’il en soit, les productions télévisuelles et cinématographiques devraient être relancées sous peu. Du côté de Mission : Impossible 7 par exemple, le compte-rendu de l’équipe prévoit un retour sur les plateaux d’ici septembre prochain. La reprise officielle des productions, à l’épreuve du terrain dès le 12 juin apportera certainement de nouvelles indications.