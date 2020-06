Interrompue par la pandémie de Covid-19, la production de Mission : Impossible 7 va pouvoir redémarrer en septembre prochain avec le tournage des scènes en extérieur.

Ce fût l’un des premiers blockbusters à pâtir de la propagation du Coronavirus en Europe. Le septième volet des aventures d’Ethan Hunt (Tom Cruise) réalisé par Christopher McQuarrie, devait faire escale au carnaval de Venise, puis à Rome. Un projet compromis fin février par la pandémie qui a sévèrement touché l’Italie. Les équipes déjà sur place ont dû être rapatriées, et le tournage mis en pause le temps du confinement.

Un contretemps essentiel pour la sécurité, qui n’arrange ni le réalisateur, également engagé sur Mission : Impossible 8, ni la star du film, puisque Tom Cruise doit d’abord achever cet opus avant de pouvoir se consacrer à son ambitieux projet spatial.

Mais alors que les cinémas rouvrent au compte-gouttes et que la grille de sorties et tournages de 2020 a été reportée de plusieurs mois, voire années, il semblerait que Mission : Impossible 7 puisse reprendre à la rentrée. C’est du moins ce qu’affirme l’acteur Simon Pegg, qui interprète Benjamin « Benji » Dunn, déjà présent dans Mission : Impossible – Fallout.

La star prochainement à l’affiche du thriller Inheritance s’est récemment confiée à Variety, et annonce une probable reprise du tournage, prévue pour septembre. C’est en tous cas « le plan » de la production, précise-t-il, ajoutant que « les scènes d’extérieur » seront dans un premier temps privilégiées, et qu’« il est évident que des précautions seront prises ». Et d’indiquer que les scènes nécessitant plus de proximité entre les employés et les acteurs devront certainement être encadrées, « Je ne sais pas comment cela fonctionne au niveau des test et s’ils pourront être testés régulièrement. », admet-il cependant.

Un plan confirmé par le premier assistant réalisateur du film, Tommy Gormley dans l’émission Today de BBC Radio 4. Ce dernier, déjà coproducteur de Mission : Impossible – Fallout, a corroboré les propos de Simon Pegg, confiant : « Nous espérons recommencer en septembre […] visiter tous les pays que nous comptons visiter et en faire une grande partie au Royaume-Uni, sur le terrain et en studio. », a-t-il expliqué au sujet du tournage à grande échelle, se disant « convaincu » que la production pourrait atteindre l’objectif d’une reprise à l’automne 2020.

Une nécessité pour le réalisateur et producteur, qui précise que les attentes du public pour un opus de la franchise qui ne lésine pas sur l’action et le spectacle sont conséquentes : « Si nous avons les protocoles en place et que nous appliquons toutes les procédures très soigneusement… Nous allons recommencer. Certaines choses sont très difficiles, comme les cascades, les scènes de foule, etc., mais nous ne pouvons pas faire un film Mission impossible et ne pas avoir de scène de combat ou de scènes de voiture. », assure encore Gormley.

La British Film Commission (BFC) s’est depuis réunie pour publier ses recommandations concernant la reprise de l’activité de l’industrie audiovisuelle, du cinéma comme de la télévision. Une liste de directives composée de 44 pages, conçue après avoir consulté nombre d’acteurs de l’industrie, pour reprendre en toute sécurité la conception de programmes, afin de relancer le secteur impacté par la crise.