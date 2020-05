Spécialisé dans la science-fiction et l’action, Doug Liman se chargera de réaliser le film avec Tom Cruise dans l’espace. C’est la troisième fois que le cinéaste dirigera l’acteur après Edge of Tomorrow et Barry Seal : American Traffic.

Tom Cruise dans l’espace. Une idée qui lorsqu’on connaît la filmographie de l’acteur adepte du challenge et des cascades virtuoses, paraît presque évidente. La star américaine prochainement à l’affiche de Top Gun : Maverick s’est engagé dans une folle entreprise : jouer dans un film tourné en partie depuis l’espace.

Un projet démesuré conçu en partenariat avec la NASA et le milliardaire Elon Musk auquel se joint désormais un réalisateur. Son nom, Doug Liman. Ce dernier – à qui l’on doit La Mémoire dans la peau et Mr. & Mrs Smith – n’est pas inconnu de Cruise, puisque les deux hommes ont collaboré à deux reprises, pour le blockbuster SF Edge of Tomorrow, et le film d’action Barry Seal : American Traffic, tous deux réalisés par Liman avec l’acteur de la franchise Mission Impossible en tête d’affiche.

Le cinéaste devra donc s’atteler à piloter le long-métrage encore très secret, et serait selon The Hollywood Reporter, en pleine écriture du script.

Mais avant de prendre son envol, Tom Cruise devra achever le tournage de Mission Impossible 7 de Christopher McQuarrie, interrompu par la propagation de la pandémie de Covid-19. L’interprète d’Ethan Hunt confiait récemment qu’il compte regagner les plateaux d’ici juin. Le blockbuster en partie tourné à Venise durant le Carnaval – la cité touchée par l’épidémie reste fermée – a dû être reporté à juillet 2021, décalant également la sortie de l’opus suivant, huitième du nom, à novembre 2022. Un calendrier bouleversé auquel va devoir s’adapter l’acteur s’il veut se consacrer pleinement à son nouveau défi.

Autre conséquence du Covid, Top Gun : Maverick, suite gorgée d’action du film culte de Tony Scott sorti en 1986, ne pourra pas battre des records au box-office en tant que poids lourd de l’été, et faire de l’ombre à Tenet de Christopher Nolan. Les nouvelles aventures du pilote Pete « Maverick » Mitchell ont été reportées au 23 décembre 2020, et ont donc une chance de s’imposer comme le blockbuster musclé de Noël.