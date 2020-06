Comme de nombreux artistes qui ont fait part de leur indignation face au décès du père de famille Afro-Américain George Floyd sous le genou d’un policier, John Boyega, la star de la postlogie Star Wars n’est pas resté de marbre. Le jeune homme britannique d’origine nigériane, qui interprète le rôle de Finn dans les épisodes VII, VIII et IX de la saga créée par George Lucas, s’est joint au rassemblement Black Lives Matter à Londres, l’un des épicentres de la mobilisation mondiale contre les violences et le racisme qui ont cours dans les forces de l’ordre, comme dans la société.

Fendant la foule rassemblée à Hyde Park le mercredi 3 juin, John Boyega s’est exprimé en tant qu’acteur Noir après le drame qui a coûté la vie à l’interpellé le 25 mai dernier à Minneapolis. Plaqué au sol, l’homme de 46 ans a probablement été asphyxié par un policier – depuis soupçonné de meurtre au second degré – après avoir demandé à pouvoir respirer plusieurs fois. Une scène d’agonie terrible filmée par les passants, qui a suscité une vague d’indignation dans le monde.

Au mégaphone, écouté par des dizaines de manifestants, Boyega a livré un discours sincère, tout en émotion : « Je parle avec le cœur […] Je ne sais pas si j’aurai encore une carrière après ça, mais ‘fuck that’ ! », a-t-il crié, avant de poursuivre en soulignant l’importance de l’unité, « C’est un moment où nous incarnons une représentation physique de notre mentalité, de notre idée commune qui est que les vies des Noirs comptent […] Il est très important, en ce moment, que nous restions unis mentalement, spirituellement et physiquement. ».

Appelant au souvenir de victimes, – parmi lesquelles Belly Mujinga, une femme Noire de 47 ans, agent ferroviaire morte du Coronavirus après s’être fait cracher dessus en mars dernier -, le Londonien de 28 ans a ensuite rappelé l’importance que le message soit transmis aux plus jeunes, pour que la lutte ne s’estompe pas : « Aujourd’hui, il s’agit de personnes innocentes qui étaient à mi-chemin de leur processus […] Nous ne savons pas ce que George Floyd aurait pu accomplir; nous ne savons pas ce que Sandra Bland aurait pu accomplir. Mais aujourd’hui, nous allons nous assurer que ce ne sera pas une pensée étrangère pour nos jeunes. […] Tous les Noirs ici présents se souvenaient quand une autre personne vous a rappelé que vous étiez Noir… J’ai besoin que vous compreniez à quel point c’est douloureux. J’ai besoin que vous compreniez à quel point il est douloureux de se faire rappeler chaque jour que votre race ne signifie rien. ».

Des propos forts, notamment relayés par Variety et de nombreux internautes sur la Toile, qui lui ont valu le soutien sans faille de Lucasfilm. La société de production rachetée par Disney se dit pleinement « solidaire » avec la démarche et le message de l’acteur : « Les vies noires ont toujours été importantes. Les vies noires ont toujours signifié quelque chose. […] Le mal qu’est le racisme doit cesser. […] Nous nous engagerons à faire partie du changement qui se fait attendre depuis longtemps dans le monde. John Boyega, vous êtes notre héros. », affiche le message publié sur le compte Twitter officiel de la franchise Star Wars. Un soutien partagé par Mark Hamill, Rian Johnson et J.J. Abrams.

Le discours de John Boyega est à retrouver en intégralité ci-dessous.

We stand with and support you, @JohnBoyega . View his full speech: https://t.co/Goxb5y2wrK pic.twitter.com/ZvE0t5tRPY

You KNOW that as long as I’m allowed to keep working, I’ll always be begging to work with you. Deep respect and love, my friend. https://t.co/DcMEwEmzh9

— JJ Abrams (@jjabrams) June 4, 2020