Le poids lourd du streaming a souhaité contribuer aux mobilisations antiracistes en créant une liste de 45 films et séries qui témoignent de l’expérience et des discriminations vécues par les Noirs Américains.

Les plateformes prennent leurs responsabilités en réaction aux manifestations antiracistes et à la mort de George Floyd. C’est notamment le cas d’HBO Max, qui a retiré ce 10 juin Autant en emporte le vent de son catalogue pour le réintégrer avec une contextualisation.

En la matière, Netflix, l’une des sociétés à avoir le plus communiqué son soutien à la communauté Noire après le drame du 25 mai, ajoute sa pierre à l’édifice en proposant une collection spéciale Black Lives Matter de 45 films autour de l’injustice raciale et de l’expérience des Noirs Américains. Une initiative notamment relayée par Variety.

Au programme de cette liste thématique, des longs-métrages de fiction, des séries et des documentaires, dont l’incontournable Da 5 Bloods, nouvel opus de Spike Lee sur l’aventure de vétérans Noirs de retour au Vietnam, qui sortira le 12 juin en exclusivité sur le service, mais aussi 13th et la poignante When They See Us (Dans leur regard) d’Ava Duvernay, Mudbound de Dee Rees, les excellentes Orange is The New Black et Dear White People, Oscar de Barry Jenkins ou encore l’oscarisé Moonlight.

Des œuvres qui contribuent à dénoncer par le drame ou l’humour, les injustices et la discrimination systémiques dont sont victimes les personnes Noires et racisées dans la société américaine et occidentale.

La plateforme de streaming a commenté sa collection – accessible depuis le menu principal ou en cherchant « Black Lives Matter » – et ce qu’elle représente dans un tweet descriptif : « Quand nous disons « Black Lives Matter », nous voulons aussi dire « Black storytelling matters » […] Sachant que notre engagement à l’égard d’un changement systémique véritable prendra du temps, nous commençons par mettre en lumière des récits puissants et complexes sur l’expérience des Noirs. », explique la publication.

Comme le précise encore Variety, cette thématique militante s’ajoute à celles qui existent déjà sur Netflix et mettent en avant les artistes et créateurs Noirs Américains : Black Behind the Camera, Black Comedy Icons, Black Music Legends et Black & Queer.

Auparavant, le service avait retiré de son catalogue quatre programmes de l’humoriste australien Chris Lilley, mis en cause pour ses programmes et sketches racistes homophobes et misogynes. Le comédien notamment accusé de blackface en 2019, a également été retiré du service BBC iPlayer peu après le début des manifestations Black Lives Matter.