Deux couples en week-end ont misé sur la mauvaise location. Dave Franco réalise son premier film, un thriller horrifique porté par Dan Stevens et Alison Brie, qui sous ses airs rebattus pourrait surprendre. Découvrez le trailer de cette production attendu en salle en juillet.

Dave Franco (The Disaster Artist), frère de l’acteur James Franco suit le parcours de son aîné et sort son premier long-métrage avec son épouse, Alison Brie (GLOW) en vedette. Intitulé The Rental, le thriller horrifique que Franco a coécrit avec Joe Swanberg (Uncle Kent) part d’une base classique de slasher.

Deux couples (Brie, Dan Stevens, star de la série Legion, Sheila Vand, au casting de la série Snowpiercer et Jeremy Allen White, aperçu dans les séries Shameless et Homecoming) louent une maison isolée pour le week-end. La suite se laisse facilement deviner, le séjour finissant par se transformer en un cauchemar éveillé.

Notamment relayée par Collider, la bande-annonce du film initialement prévu pour 2020 tient en haleine. Comme le laissent présager les premières images, The Rental s’appuiera sur une atmosphère anxiogène travaillée certainement dans une longue introduction avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. Une trace de pas sur le couvre-lit, des bruits entendus depuis la douche, une porte qui s’ouvre toute seule, autant de signes d’une présence indésirée et pourtant impalpable, mais jusqu’à quel point ?

Sous ses airs de massacre dans les règles de l’art, le scénario de Franco semble déjà comporter des ingrédients fertiles, comme le thème de l’intrusion, cultivé dans des fictions comme Hangman d’Adam Mason (Into The Dark). Les secrets enfouis des quatre amis devraient aussi ressurgir, à l’instar de l’éprouvant The Invitation de Karyn Kusama dans lequel joue Toby Huss, également au casting de The Rental. Bien qu’éculés, ces ressorts, bien utilisés, pourraient s’avérer de bons atouts pour proposer un regard singulier sur le genre.

The Rental sortira dans les salles obscures américaines et en VOD le 24 juillet prochain. Il ne dispose pas encore de date de sortie en France.