Synopsis : Inspiré de la gravure de Francisco Goya “Le sommeil de la raison engendre des monstres”, The Fall est un court-métrage puissant invitant le spectateur à y projeter ses préoccupations et interprétations propres.

♥♥♥♥ ♥

Après Under the Skin, souvent classé parmi l’un des meilleurs films des années 2010 par de nombreux critiques et cinéphiles, Jonathan Glazer revient avec un court-métrage de sept minutes. Le cinéaste s’est fait connaître grâce à ses clips novateurs avant d’enchaîner sur trois longs-métrages encensés par la presse. Il s’inspire cette fois de la gravure « Le sommeil de la raison engendre des monstres » de Francisco Goya pour offrir une allégorie de notre monde actuel. Diffusé initialement sur la chaîne BBC, il a par la suite été disponible en France sur Mubi et, à partir du 15 juillet, il est proposé dans les catalogues de plusieurs plateformes. Dans ce premier essai au court-métrage de fiction, l’empreinte artistique de Glazer ressort nettement de cette dystopie esthétisée où un personnage se fait opprimer par une foule sans pitié. Fidèle à son style unique, il utilise les codes de la science-fiction et du fantastique pour dresser une critique sociale qui laisse une grande place à l’interprétation personnelle. Ici, les masques sont une métaphore de la sensation d’anonymat procurée par les mondes virtuels où les persécuteurs se pensent masqués par le filtre de l’écran et déshumanisent une proie qu’ils ne peuvent pas voir en personne. Lors d’une interview accordée à Rolling Stone, Glazer décrit son court comme une télé-réalité sur notre époque dans laquelle un manque de réflexion conduit à l’éveil de la monstruosité qui sommeille dans la nature humaine. Un bois plongé dans la pénombre, des individus dont les visages sont dissimulés par des masques qui persécutent un autre sans aucune raison apparente. Une sorte de puits-guillotine qui apparaît au sein de ce décor perturbant. De prime abord, ce qui se passe à l’écran semble incompréhensible. Mais des intentions du réalisateur au parallèle avec la célèbre fresque qui l’a inspiré, son génie et sa minutie transparaissent dans ce mini-film, renforcé par une bande son de l’excellente Mica Levi (Under the Skin, Jackie, Monos). En quelques minutes, la mise en scène puissante nous interpelle. Elle pousse à une analyse approfondie et interroge les autres. Ainsi, Glazer sollicite nos consciences pour les inviter à repenser notre rapport à la multitude d’images et d’informations instantanées auxquelles nous sommes tous les jours exposés.