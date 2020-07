Le réalisateur et frère de James Franco va jouer Vanilla Ice dans un biopic dédié à l’interprète de Ice, Ice Baby, titre mythique sorti en 1990.

En plus de proposer The Rental, son premier long-métrage sur grand écran, le frère de James Franco devrait continuer d’emboîter le pas à son aîné en campant lui aussi une figure populaire dans un biopic. Mais cette fois, pas de Disaster Artist à l’horizon, puisque le jeune cinéaste va prêter ses traits à Vanilla Ice, à l’origine du célèbre titre Ice Ice Baby, succès de 1990.

Selon les récentes confidences de Dave Franco à Insider, le projet d’un biopic dédié au chanteur serait sur les rails depuis quelques temps et « se rapproche de plus en plus de la préproduction ».

En bonne voie, le film aurait même bénéficié de l’appui du rappeur. Ce dernier, de son vrai Robert Matthew Van Winkle, a aiguillé l’équipe par téléphone, livrant généreusement des détails inconnus du public sur sa vie et sa carrière. Un rôle qu’a hâte d’endosser Franco, qui rapproche déjà le biopic de celui que son frère a consacré à l’ovni Tommy Wiseau.

Un portrait authentique et sincère : « Avec ce film, les gens s’attendaient à ce que nous fassions une grosse comédie où nous nous moquions de Tommy Wiseau, mais plus nous jouions vraiment, plus c’était drôle et sincère — c’est le ton que nous voulons pour celui-ci aussi », explique encore l’acteur.

Nommé To The Extreme, du nom du premier album de Vanilla Ice, le long-métrage, selon Production Weekly, devrait évoquer les difficultés rencontrées par l’artiste dans sa carrière, de ses origines modestes à Dallas, jusqu’à sa lutte contre les travers de la célébrité et « les tentatives d’extorsion […] alors qu’il entre dans l’histoire de la musique », détaille encore le média dédié aux professionnels du cinéma et de la télévision.

La production du film devrait débuter lorsque les conditions seront réunies.