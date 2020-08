Elizabeth Debicki va incarner une espionne iconique de la Résistance française dans une série tirée de Code Name Hélène, un livre américain dont les droits d’adaptation ont été acquis par les sociétés Vendôme Production et Anonymous Content.

Code Name Hélène, un thriller d’espionnage écrit par la romancière Ariel Lawhon, va être adapté en série, a rapporté Variety ce jeudi 27 août. Le roman, publié plus tôt cette année, retrace la vie de l’espionne Nancy Grace Augusta Wake (1912-2011), surnommée « la Souris Blanche », une journaliste australienne, née à Wellington en Nouvelle-Zélande, expatriée à Paris.

L’invasion de la France par l’Allemagne l’oblige à fuir et à prendre un premier nom de code. Nancy devient Hélène et quitte alors l’Hexagone, pour devenir espionne et, plus tard, l’une des plus grandes leaders de la Résistance française.

Après avoir décroché le rôle de la Princesse Diana dans la quatrième saison de The Crown, Elizabeth Debicki incarnera donc le personnage de cette figure emblématique.

L’actrice australienne, née elle-même à Paris, est actuellement à l’affiche de Tenet de Christopher Nolan. Elle revient ici sur l’importance de ce rôle à ses yeux : « Nancy Wake était une étonnante femme d’origine australienne, née en Nouvelle Zélande, d’un courage, d’une ingéniosité et d’un esprit incroyable. Ses actions héroïques pendant la Seconde Guerre mondiale sont trop peu connues ». Elle ajoute : « En tant qu’Australienne, je suis ravie de participer à cette production actrice et productrice exécutive pour raconter son histoire ».

La série se concentrera donc sur cette personnalité emblématique de la Seconde Guerre mondiale, à qui le film Charlotte Gay, de la réalisatrice Gillian Armstrong, avait déjà été consacré en 2001. Le récit de cette série limitée sera divisé en plusieurs chronologies afin de pouvoir retracer les quatre identités qu’a dû adopter Nancy Grace au cours de sa vie.

La société française Vendôme, qui prépare en parallèle une minisérie télévisée sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, travaillera sur l’adaptation de Code Name Hélène avec Anonymous Content, à qui l’on doit déjà des séries telles que True Detective ou encore The OA. Le casting et le tournage n’ont pas encore été annoncés.

Olivia Daëron-Precy