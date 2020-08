L’acteur a annoncé ce 6 août avoir obtenu le premier rôle du biopic d’Andy Warhol, l’artiste mythique du Pop Art décédé en 1987.

Toujours en quête de rôles de composition, l’ex-interprète du Joker (Suicide Squad) s’apprête à camper l’une des plus grandes icônes du monde de l’art, l’emblématique Andy Warhol. La figure de proue du Pop art va en effet faire l’objet d’un biopic avec dans rôle-titre Jared Leto.

Le projet évoqué dès 2016 par l’acteur sans pour autant que le sujet n’ait été précisé vient de faire un bond en avant, grâce à la nouvelle de sa mise en route confirmée par la star dans une publication datée du 6 août sur Instagram : « Oui, c’est vrai. Je vais incarner Andy Warhol dans un film à venir. Et je suis tellement reconnaissant et excité de cette opportunité. Joyeux anniversaire en retard Andy. Tu nous manque, toi et ton génie. », a annoncé Jared Leto, dédiant son message à l’artiste aux célèbres sérigraphies, disparu en 1987 des suites d’une attaque cardiaque survenue après une opération, sans doute provoquée par une vie d’excès.

Né en Pennsylvanie dans une famille d’origine slovaque, Andy Warhol a débuté sa carrière en tant que dessinateur publicitaire pour un magazine de mode, puis créateur de costumes pour le théâtre, avant de s’illustrer dans la peinture à la fin des années 1950 et de se faire une place de choix dans le mouvement du Pop art dès 1961.

Connu pour ses œuvres sérigraphiées, dont les boîtes de soupe Campbell ou encore ses portraits colorés de Marilyn Monroe et Elvis Presley, Warhol s’est également essayé à la réalisation en tournant des milliers de films expérimentaux. Avec une vie sulfureuse passée à fréquenter une foule de célébrités et le milieu underground, une tentative d’assassinat spectaculaire dont il réchappera de peu, et nombre d’idées fantasques, le parcours de l’artiste est une mine d’or biographique, souvent fantasmée.

Selon les informations relayées par Vanity Fair, le film sera doté d’un gros budget et devrait s’appuyer sur le livre biographique Warhol : The biography, publié par Victor Borckris en 1989. Quant au scénario, celui-ci sera confié à Terence Winter, ce dernier a déjà fait ses preuves en 2014 avec Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, qui lui a valu une nomination aux Oscars la même année.

D’autres détails comme le réalisateur, le casting et la date de sortie n’ont pas encore été précisés.