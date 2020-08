Résumé : Quelles sont les relations que le film noir américain des années 1940 entretient avec les codes de la tragédie ? Cet essai s’intéresse à une série de films construite autour de la convention narrative et des archétypes suivants : la chute programmée d’un antihéros dont la trajectoire est marquée par une relation adultère avec une femme fatale le menant au crime.

En percevant dans le film noir un terreau propice à l’application de concepts philosophiques, Toufic El-Khoury, maître de conférences à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et déjà auteur de La comédie hollywoodienne classique (1929-1945), structure triadique et médiations du désir (L’Harmattan, 2016), propose moins une redéfinition qu’une relecture fructueuse du genre. L’auteur prend d’abord soin de faire un tour d’horizon des recherches déjà accomplies au sein des champs de la critique et des études cinématographiques. Ce large retour a d’abord le mérite de baliser l’introduction de son propre parcours, mais aussi de souligner la singularité de celui-ci. En se focalisant sur certaines questions essentielles de la tragédie (et en particulier celle de Sophocle), El-Khoury rappelle l’originalité du film noir au sein de la production hollywoodienne de l’époque. L’auto-conscience du antihéros valorise ainsi l’absurdité d’actions dont le spectateur connaît à l’avance la résolution, un principe de régulation qui renvoie à la structure des mythes dont l’infinie reprise contrarie tout effet de surprise. Si l’ouvrage rappelle parfaitement l’opposition de cette approche avec celle du courant romantique dont le film hollywoodien classique se présente comme l’héritier, on s’étonne que l’auteur ne soit pas revenu au genre plus ancien du film de gangsters. On rappellera alors la belle préface rédigée par Malraux au Sanctuaire de Faulkner dans laquelle l’intellectuel français soulignait « l’intrusion de la tragédie grecque au sein du roman policier ».

Même conscience du fatum, même résignation à l’aliénation, même détachement concernant les déterminismes sociaux de l’individu moderne conditionnent les trajectoires des figures du nouveau roman américain des années 1930 et celles qui déambuleront à travers les images urbaines et nocturnes de la décennie suivante. L’absence de ce rapprochement ne doit pourtant pas minimiser l’apport théorique de cet ouvrage.

Tout en rappelant l’ancrage culturel et artistique des films étudiés, El-Khoury propose une réflexion d’abord inféodée aux séquences analysées. Cette sage exigence empêche la dispersion interprétative et matérialise concrètement le développement des grandes thématiques qui structurent cette étude. En se concentrant sur des exemples particuliers séquencés par chapitre (La Dame de Shanghai ; Assurance sur la mort ; The Killers et Criss Cross ; La Griffe du passé), l’auteur s’attarde sur certains procédés formes (l’éclairage low-key, la voix off, le flashback) qu’il articule autour de thèmes relié à l’idée de fatalité. Ces analyses, souvent brillantes, sont secondées par le recours à des captures d’écran de bonne facture.

Parmi les bonnes idées de l’auteur, sa volonté de s’attacher à certains motifs (le bracelet de cheville dans Assurance sur la mort) et d’opérer de singuliers rapprochements (les liens entretenus par le film noir et la comédie loufoque) qui assurent la pertinence de son propos. La présence d’une vaste bibliographie, d’une filmographie et d’un index des noms et des films entérine la réussite de ce projet qui assure au lecteur un renouvellement de sa vision de l’un des genres hollywoodiens les plus populaires.