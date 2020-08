Synopsis : Au XVe siècle en Chine sous la dynastie Ming. Le temple de San Pao est alors un des monastères bouddhistes les plus renommés. Le bonze supérieur songe à se trouver un successeur. Parmi les hauts dignitaires invités pour l’assister dans cette lourde tâche, certains convoitent ardemment le parchemin inestimable abrité par le temple : les soutras du Mahayana écrits par Xuan Zang. Mensonges, trahisons, tentatives de vols et meurtres accompagnent les cérémonies d’intronisation

♥♥♥♥♥

Si le réalisateur taiwanais King Hu est principalement connu des cinéphiles pour L’Hirondelle d’or (1966), Dragon Inn (1967) et A Touch of Zen (1971) qui firent de lui l’un des grands représentants du genre du « Wu Xia Pian » (film de cape et d’épée chinois), la ressortie en salles du plus tardif Raining in the mountain (1979) prouve que son talent ne se limitait nullement à ses premiers coups de maître. Entre beauté des décors naturels dont le cinéaste capture les infimes variations atmosphériques (du vent caressant les feuilles des arbres à la brume se répandant sur un lac) et la mobilité chorégraphique des corps, le film narre le quotidien d’un temple bouddhiste qui s’apprête à accueillir un nouveau maître. Guerres intestines, complots et autres luttes hiérarchiques confèrent à Raining in the mountain un rythme haletant qui aménage toutefois une place importante aux moments plus méditatifs. Le spectateur prend ainsi un double-plaisir, entraîné dans le mouvement rapide des focales avant de s’imprégner de la quiétude des plans de nature retranscrite par les cadrages larges et fixes. La qualité de la restauration proposée par Splendor Films permet d’apprécier les multiples détails de composition qui assurent la somptuosité de cette production dont l’homogénéité visuelle force le respect. Car loin de se complaire dans les effets de rupture que convoque si naturellement le film d’action, King Hu assure la continuité entre les extrêmes. Intérieurs et extérieurs, scènes d’intimité et vastes ballets martiaux, se répondent sans cesse, creusant le fond d’un récit oscillant entre fable des éléments, discours animiste, et pur divertissement.

Évitant précautionneusement toute naïveté, la caractérisation des personnages obéit à la même rigueur. La retenue se présente ici comme une loi infaillible qui ouvre l’identité des protagonistes à une profondeur, a priori, insoupçonnée. De fait, l’universalité des caractères se complexifie d’une touche psychologique propice à la réflexion.

Mais c’est bien du côté de la réalisation de ses scènes de combat que Raining in the mountain se présente comme une authentique réussite. Des capacités gymnastiques des interprètes, on retiendra l’ineffable poésie de l’(a)pesanteur. Se défiant des lois de la gravité, les corps filmés et montés par King Hu s’envolent avant de marquer leur ancrage au sol. Le cinéphile y trouvera un écho plus ou moins lointain à la chorégraphie des burlesques dont le film de King Hu retrouve la qualité évanescente de figures ramenées sans cesse à la matérialité du décor.

On conseillera donc vivement la découverte de cet essentiel dont la ressortie en salles ce 19 août permettra de mettre en lumière la personnalité d’un cinéaste qui sur bien des points annonce la manière des maîtres du cinéma chinois contemporain (de Hou Hsiao-hsien à Wong Kar Wai).