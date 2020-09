L’actrice canadienne incarnera la cousine de Hulk dans la nouvelle série de la plateforme dont la réalisation a été confiée à Kat Coiro.

Après avoir trouvé sa réalisatrice, la série a désormais sa tête d’affiche. Tatiana Maslany, récompensée aux Emmy pour son rôle dans Orphan Black, prêtera donc ses traits au personnage central de She-Hulk, une avocate et super-héroïne nommée Jennifer Walters.

Créée par Stan Lee et John Buscema, She-Hulk a fait ses débuts dans le comics Savage She-Hulk en 1980, et elle est l’alter ego de Jennifer Walters et la cousine de Bruce Banner, alias Hulk. Après avoir été abattue, cette dernière reçoit en urgence une transfusion sanguine de son cousin qui lui fera hériter de ses pouvoirs. Contrairement à Hulk, sa transformation ne l’empêchera pas de garder son intelligence et sa personnalité.

Selon Deadline, la série, dont l’intrigue se concentrera majoritairement sur la version féminine de Hulk, sera écrite par Jessica Gao, à qui l’on doit déjà Rick et Morty. La réalisatrice Kat Coiro (Shameless, Dead to me) prendra les commandes de plusieurs épisodes dont le pilote.

L’actrice Tatiana Maslany est notamment connue pour ses rôles dans la série HBO Perry Mason, mais aussi dans les films Stronger et Destroyer. Elle a également joué dans la pièce de théâtre Network, aux côtés de Bryan Cranston et Tony Goldwyn en 2018.

Avec ce nouveau show, les studios Marvel confirment leur volonté de diversifier leurs personnages et offrent à Maslany l’opportunité d’emboîter le pas de Brie Larson dans Captain Marvel, et Scarlett Johansson que l’on retrouvera prochainement à l’affiche de Black Widow. Mark Ruffalo, l’interprète de Hulk, a souhaité la bienvenue à sa cousine de fiction sur Twitter.

Très peu de détails restent encore connus à ce jour concernant le reste de la distribution ou la date de tournage. She-Hulk sera diffusée en exclusivité sur Disney+ et prendra place aux côtés des séries WandaVision et The Falcon and Winter Soldier, alimentant ainsi un catalogue Marvel déjà bien rempli. En attendant, il ne serait pas étonnant de voir le personnage faire son entrée dans le MCU et apparaître dans les prochains opus de la franchise.

Olivia Daëron-Precy