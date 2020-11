L’imprévisible réalisateur aurait commencé la production d’un nouveau projet pour la plateforme de streaming Netflix. Il s’agirait d’une série dont seul le nom de travail est connu, Wisteria.

David Lynch se porte bien. Lors d’une interview en avril dernier pour The Hollywood Reporter, le cinéaste confiait passer un paisible confinement, entre travaux manuels et méditation transcendantale. Il s’occupait régulièrement de sa chaîne YouTube où il reprenait notamment ses fameux bulletins météo.

Un contexte favorable pour faire repartir sa créativité. Le réalisateur de Mulholland Drive et de Eraserhead pourrait en effet revenir bientôt derrière la caméra. Une liste de production en cours sur le site professionnel ProductionWeekly, datée du 26 novembre 2020, mentionne en effet un « projet sans titre de David Lynch (titre de travail : Wisteria) ». Wisteria signifie Glycine en anglais, mais c’est bien là tout ce que nous pouvons savoir pour l’instant.

Cela fait quelque temps que les rumeurs sur une collaboration entre le créateur de Twin Peaks et Netflix circulent sur le web. En 2018, Twitter l’avait pris sur le fait alors qu’il prenait un café dans les locaux de la compagnie. En février, un utilisateur de Reddit avait lancé quelques informations concernant un budget de 86 millions et un début de tournage en 2021, sans toutefois citer ses sources. La liste de ProductionWeekly semble confirmer certaines de ces allégations.

Pourtant, lorsque le journaliste du Hollywood Reporter l’avait interrogé sur des rumeurs concernant une idée de série pour Netflix, David Lynch s’était montré évasif. « Il y a toute sorte de rumeurs. J’ai déjà une série appelée Qu’a fait Jack ? sur Netflix en ce moment. C’est une super série à propos d’un singe. C’est quelque chose que vous devez voir. Cela vous aidera vraiment pendant le confinement. »

Démenti lynchéen, bien sûr. D’autant que Qu’a fait Jack n’est pas une série, mais un court-métrage de 17 minutes. On y voit le cinéaste en personne interprétant le rôle d’un détective qui interroge un singe capucin accusé de meurtre. Le court-métrage fut tourné en 2016, puis projeté à Paris en 2017 et à New York en 2018. Il est effectivement disponible sur Netflix depuis le 20 janvier 2020, jour du 74ème anniversaire de Lynch. Un cadeau surprise pour les fans, la plateforme n’ayant pas annoncé à l’avance la mise en ligne du film.

Alors, que doit-on attendre de ce projet en cours de production ? Un nouveau Twin Peaks, une anthologie de film, ou les nouvelles aventures de Jack le singe capucin ? Toute spéculation est vaine, nous savons depuis longtemps qu’il est impossible de rentrer dans la tête de David Lynch.

Raphaël Mussard