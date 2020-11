Résumé : En cinquante ans, les séries animées japonaises se sont imposées comme un incontournable de la pop culture en France. De Astro Boy à Naruto en passant par One Piece, Goldorak ou Nicky Larson, cet ouvrage réunit les meilleurs anime japonais, qui ont marqué l’histoire et votre enfance, et vous les présente à travers l’œil d’experts. Grâce à des descriptifs détaillés, des informations exclusives et des anecdotes inédites, découvrez ou redécouvrez plus de soixante-dix anime japonais désormais devenus culte.

♥♥♥♥ ♥

À la fois généraliste et accessible, cet ouvrage consacré à la japanimation propose un parcours ludique et instructif. Clément Cusseau, journaliste à la rédaction d’AlloCiné, spécialiste des séries animées, Sébastien Abdelhamid, journaliste, animateur télé, et le Youtubeur Chef Otaku, optent pour une structure chronologique qui se déploie à travers une série de sections consacrées aux grandes périodes de l’animation et leurs productions emblématiques. De Astro, le petit robot, Le Roi Léo, Goldorak et Ulysse 31 à Naruto, One Piece, Yu-Gi-Oh ! ou Radiant, les auteurs superposent aux informations factuelles (date de diffusion au Japon et en France, nom du mangaka adapté et du studio de production, synopsis) une étude synthétique des apports et caractéristiques de la série envisagée. Le caractère référentiel de Devilman, les premières difficultés rencontrées par Dragon Ball auprès du public, les modifications de scénario subies par Sailor Moon au cours de son adaptation française (le couple lesbien formé par Neptune et Uranus devenant hétérosexuel sur nos canaux de diffusion), les détournements des genres traditionnels du manga opérés par Hunter X Hunter articulent goût pour l’anecdote et volonté d’offrir un panorama complet de ce sujet d’étude éclectique et foisonnant. Si les spécialistes pourront regretter que l’ouvrage s’abandonne parfois aux analyses de surface, cet écueil est en parti corrigé par la présence d’apartés consacrés à des thématiques essentielles (la censure des animes en France, la qualité des adaptations) ou plus singulières (la représentation des femmes dans la japanimation, la relation du rap français et de l’anime).

Cette volonté de percer plus à fond les mystères et singularités de l’animation japonaise se retrouve encore à travers les quelques entretiens réalisés avec des personnalités du milieu : le célèbre interprète du Club Dorothée, Bernard Minet, le doubleur Patrick Borg, la dessinatrice française Elsa Brants (Save Me Pythie). L’un des grands intérêts de cette parution tient enfin à sa mise en page. Aéré, le texte profite de nombreuses illustrations de bonne facture. L’ouvrage répond finalement à sa nature première de petit guide dont les prétentions relatives sont conviendront d’abord au grand public amoureux de la culture nippone.