Résumé : Une fille comme toi propose une plongée dans les univers cinématographiques qui capturèrent l’imaginaire d’une époque en même temps qu’une approche critique du genre par le biais de courts essais. C’est une œuvre hybride qui célèbre un genre méconnu : une collection privée de plus de 1 500 magazines a été remixée, de manière à créer un film qui n’a jamais existé, mais dont on reconnaît pourtant toutes les scènes.

♥♥♥♥ ♥

Dans les 400 coups, François Truffaut filme les premières joies cinéphiles en montrant un duo de garnements chaparder des photographies promotionnelles à l’entrée d’un cinéma. Jeu d’enfants, joie puérile, mais pas seulement. On sait que Michelangelo Antonioni possédait une collection importante de ce type d’images représentant des vedettes hollywoodiennes et qu’encore récemment Nicolas Winding Refn s’est fait une joie de partager sa passion fétichiste pour les affiches de séries B. Ce préambule pour rappeler que pendant longtemps l’amour pour le cinéma et ses images ne s’éprouvait pas uniquement dans les salles obscures qui leur étaient dédiées. De fait, ce curieux ouvrage ravive la nostalgie d’une époque où les films se déclinaient sous la forme d’une écriture illustrée. Le ciné-roman-photo a vécu, de même que l’ensemble des documents extra-filmiques qui, à l’exception du traditionnel dossier de presse, n’existent plus que sous une forme dématérialisée. Jan Baetens, poète et critique, s’est ainsi employé à recomposer cet ancien joyau (n’ayons pas peur des grands mots) de la presse populaire. À partir de centaines de photogrammes tirés de ciné-romans-photos, l’auteur a imaginé un film qui n’existe que sur papier. Ingrid Bergman, Burt Lancaster, Yves Montand, Alain Delon où Rita Hayworth se donnent la réplique à travers une magnifique mise en page qui respecte à la lettre les règles typographiques du format d’origine.

Il faut sur ce point féliciter le travail de maquette orchestré par la maison d’édition JBE Books qui participe directement à la réussite de cet hommage. Si la forme touche au but, ce projet profite par ailleurs d’une savante réflexion de fond. Loin de se limiter au clin d’œil cinéphile, Baetens explicite parfaitement les déterminismes de cette expérimentation scripto-visuelle. Rappelant brièvement les origines historiques du ciné-roman-photo, l’auteur réhabilite sa conception, revenant sur les liens théoriques et pratiques qui s’établissent entre le lisible et le visible.

C’est ici que réside finalement l’un des principaux intérêts de cette parution : nous faire réfléchir sur l’état actuel de la cinéphilie et interroger notre propre pratique de spectateur. Au cœur de cette entreprise réside la défense d’un regard pluriel et d’un imaginaire dont la puissance se mesure à son impureté essentielle.