La plateforme de streaming a annoncé qu’elle préparait sept nouvelles séries écrites et produites au Royaume-Uni. Des créations très variées, allant de la science-fiction à la romance en passant par l’horreur et la comédie.

Netflix avait promis récemment de doubler ses investissements dans les productions britanniques. Probablement encouragée par les succès de créations telles que The Crown ou Sex Education, la plateforme vient de dévoiler sept nouvelles séries en cours de production. Les tournages devraient commencer dans les prochains mois dans différentes régions, le sud-ouest et le nord de l’Angleterre, ainsi que le Pays de Galles.

Les équipes de productions sont réunies autour de Anne Mensah, la vice-présidente chargée des contenus originaux en Angleterre. Deadline nous rapporte ses propos : « Construire une équipe entièrement basée au Royaume-Uni nous permet de réunir les merveilleux créateurs de programmes que nous avons ici. Nous créons un espace pour les auteurs, les producteurs, les réalisateurs et les acteurs qui apportent un sentiment local, familial et chaleureux, et nous leur donnons l’opportunité de créer des œuvres qui seront vues à l’échelle mondiale. ».

« Je ne saurais être plus enthousiaste devant la variété des personnes qui produisent maintenant pour Netflix. À côté de ces nouvelles commandes, nous avons des projets en développement avec une gamme d’incroyables créateurs comme Andrew « Rapman » Onwubolu, Greg Burke, Bisha K Ali et Lucy Prebble, ainsi qu’une réinterprétation par l’auteur Jing Lusi du bestseller mondial de Guo Xiaolu, Petit dictionnaire chinois-anglais pour amants, développé par Greenacre Films. »

Voici la liste des séries annoncées :

Baby Reindeer (8 x 30), un projet de l’acteur et auteur Richard Gadd pour Clerkenwell Films, d’après son spectacle éponyme, qui relate son expérience avec une groupie harcelante.

Cuckoo Song (6 x 60), une histoire horrifique à propos de deux sœurs très différentes, une humaine, l’autre monstrueuse, qui doivent s’unir pour annuler un pacte surnaturel aux terribles conséquences. D’après le roman de Frances Hardinge, une série écrite et produite notamment par Sarah Dollard (Docteur Who, Being Human) pour Catalyst Global Media et Doghouse Pictures.

Half Bad (8 x 60), d’après la trilogie de livre écrite par Sally Green, raconte l’histoire de Nathan, fils illégitime du sorcier le plus craint au monde. Suivra-t-il la même voie que son père ou parviendra-t-il à trouver ce qu’il est réellement ? Une série de Joe Barton, produite notamment par Andy Serkis pour Imaginarium Productions.

Lockwood & Co (8 x 60), une série d’action et aventure surnaturelle, sur un trio de jeunes chasseurs de fantômes, d’après les romans de Jonathan Stroud. Une création de Joe Cornish (Attack the Block, Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne) pour Complete Fiction.

Man vs Bee (10 x 10), la nouvelle création de Rowan Atkinson (Mr Bean), où nous le verrons entrer en guerre contre une abeille envahissante dans une maison de luxe. Une production de Will Davies et Chris Clark pour HouseSitter Productions.

The Red Zone (6 x 30), une comédie acide sur le monde du football écrite par Barney Ronay et Jonathan Liew et produite par Sam Mendes, Pippa Harris et Nicholas Brown pour Neal Street Productions.

The seven deaths of Evelyn Hardcastle (7 x 60), « les sept morts de Evelyn Hardcastle », une série policière à concept, un puzzle infernal pour un meurtre mystérieux, d’après le roman de Stuart Turton. Créée par Sophie Petzal pour House Productions.

Raphaël Mussard