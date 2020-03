Deux premières séries inspirées de l’univers de Charlie et la Chocolaterie, entièrement conçues par Taika Waititi, vont rejoindre le catalogue du géant du streaming.

Après son Oscar du Meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit, et en complément au quatrième volet de Thor : Love and Thunder (Amour et Tonnerre), le fantasque Taika Waititi hérite d’un ambitieux projet qui lui va comme un gant. Diriger non pas une, mais deux séries adaptées de Charlie et la Chocolaterie pour Netflix.

Cette nouvelle version du classique littéraire de Roald Dahl prendra la forme de programmes écrits, tournés et produits par Waititi.

Selon IndieWire, qui relaie l’information, chacune des deux fictions portera sur un pan précis du roman jeunesse paru en 1964. L’une animée sera consacrée au monde dans lequel évoluent les personnages, et l’autre aux incontournables Oompa-Loompas, petits ouvriers farceurs de Willy Wonka.

Pour rappel, ce premier projet inaugurera le partenariat conclut entre Netflix et The Roald Dahl Company, afin de proposer de nouvelles créations autour des œuvres phares de l’auteur gallois disparu en 1990. Une riche bibliographie qui a déjà inspiré plus d’un cinéaste, comme Danny DeVito avec Matilda en 1996 et plus récemment Steven Spielberg dont l’adaptation animée du Bon Gros Géant (The BFG) est sortie en 2016. Concernant Charlie et la Chocolaterie, Waititi succédera aux longs-métrages de Mel Stuart, porté en 1971 par le regretté Gene Wilder, et de Tim Burton, mené en 2005 par Johnny Depp, parfait en Willy Wonka, et le jeune Freddie Highmore.

Le choix du Néo-Zélandais pour porter à l’écran le classique de Dahl ravit Gideon Simeloff, directeur commercial et de divertissement de la Roald Dahl Story Company. Ce dernier a récemment déclaré : « Comme Willy Wonka l’a dit lui-même, nous sommes »enchantés ! enchantés ! comblés ! » par la nomination de Taika à ce projet. Le flair créatif et le sens de l’humour inimitable de Taika sont indéniablement Wonka, et nous ne pouvons imaginer personne plus apte à diriger la charge créatrice de ces premières séries Netflix […] ».

Sollicité de toutes parts, le célèbre scénariste vient d’achever la production de Next Goal Wins pour Searchlight Pictures, où Michael Fassbender incarne un entraîneur de Soccer aux côtés d’Elisabeth Moss et Armie Hammer. Mais ce n’est pas tout, puisque ce dernier planche également sur l’adaptation en minisérie du roman graphique psychédélique et déluré L’auteur (The Author) pour Showtime, avec Jude Law dans le rôle principal. Il va donc falloir s’armer de patience avant de replonger dans les cascades de chocolat de l’usine Wonka.