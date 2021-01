Nicole Kidman et Javier Bardem sont en pourparlers pour incarner à l’écran Lucille Ball et Desi Arnaz, les interprètes de la série américaine mythique des années 1950, I Love Lucy. Aaron Sorkin mettra en scène ce couple culte, aussi marié à la ville, alors qu’il traverse une crise conjugale et professionnelle risquant de mettre en péril le tournage de la sitcom.

Le talentueux scénariste Aaron Sorkin, derrière entre autres Les Hommes d’Honneur, Le Stratège, The Social Network ou encore Steve Jobs pour le cinéma, revient derrière la caméra pour son troisième long métrage. On lui doit déjà Le Grand Jeu, avec Jessica Chastain et Idris Elba, en 2017.

Selon Deadline, c’est durant le tournage de son précédent et second long-métrage, Sept de Chicago, diffusé sur Netflix en 2020, qu’il a décidé de réaliser ce biopic sur Lucille Ball et Desi Arnaz dont il a aussi écrit le scénario.

La série humoristique I love Lucy, diffusée entre 1951 et 1957, suit la vie tumultueuse d’un couple new-yorkais, Lucy et Ricky Ricardo. Femme au foyer, l’extravagante Lucy veut se lancer dans une carrière artistique et s’émanciper, ce que Ricky n’apprécie guère. Ce sera le point de départ de nombreuses péripéties et quiproquos. Lucille Ball et son mari Desi Arnaz ont ravi les téléspectateurs américains pendant des années. Ils ont eu une brève carrière cinématographique et ont joué dans des comédies romantiques comme La Roulotte du plaisir de Vincente Minelli (1953) ou Forever Darling d’Alexander Hall (1956). Les deux acteurs ont divorcé en 1960.

Le nom de Nicole Kidman succède à celui de Cate Blanchett, initialement pressentie pour interpréter Lucille Ball. La star australienne est très présente sur les écrans. En novembre 2020, on a pu la voir aux côtés de Hugh Grant dans la minisérie HBO, The Undoing, diffusée sur OCS. On la découvrira prochainement dans Nine Perfect Strangers, une minisérie Hulu, dont le tournage est prévu cette année. Au cinéma, elle sera visible dans The Northman, la première grosse production du réalisateur prodige Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse), avec William Defoe parmi la distribution.

Javier Bardem, de son côté, est très attendu dans le remake de Dune, réalisé par le cinéaste canadien Denis Villeneuve. Il incarnera aussi le roi Triton dans la nouvelle production Disney, La petite sirène.

Pour l’heure, aucune date de début de tournage n’a été arrêtée pour Being The Ricardos ;la pandémie de Covid-19 ayant interrompu la plupart des projets dans le monde entier.

Le film sera produit pour Amazon Studios par Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch d’Escape Artists. Jenna Block, David Bloomfield, Stuart Besser, Lucie Arnaz, Desi Arnaz Jr., et Lauren Lohman seront, quant à eux, les producteurs exécutifs du projet.

