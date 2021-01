Résumé : Comment une « simple » réflexion écologique, née des difficultés agricoles rencontrées dans l’Oregon de la fin des années 1950, a-t-elle pu donner naissance à l’un des plus flamboyants fleurons de la littérature de science-fiction, toutes décennies et catégories confondues ? D’Alejandro Jodorowsky à Denis Villeneuve, en passant par David Lynch et John Harrison, l’histoire filmique de Dune est aussi sinueuse et dangereusement instable que les montagnes de sable recouvrant la si précieuse planète Arrakis. Entre analyses, coulisses et anecdotes, ce livre vous invite donc à entreprendre un voyage juste ce qu’il faut d’épicé, pour revisiter chaque parcelle ensablée de ce qui fut conté ou entrepris… depuis la naissance de Frank Herbert en 1920 jusqu’à l’avènement de Muad’Dib en 101901.

♥♥♥♥ ♥

Œuvre polymorphe, Dune se présente comme un au-delà que des créateurs de différents horizons artistiques surent avec plus ou moins de mérite matérialiser au sein de leurs disciplines respectives. Journaliste pour Dreams Magazine, CinéFonia et Les Années Laser, coauteur du Guide des auteurs de musique de films (Ynnis Éditions, 2017) et du Guide des séries de science-fiction (Ynnis Éditions, 2018), Vivien Lejeune propose un tour d’horizon à la fois complet et accessible de l’univers imaginé par Frank Herbert et de ses multiples déclinaisons. Le premier intérêt de l’ouvrage tient à son étude de la saga du romancier américain. À la fois contextuel et analytique, le propos impressionne par ses nombreux développements. En choisissant d’approcher son objet d’étude par le biais de la tradition continuité chronologique, Lejeune explicite parfaitement les déterminismes et mutations dont bénéficia Dune et ses suites. Des romans originels à leurs prolongements cinématographiques, littéraires, musicaux, télévisuels ou musicaux, l’auteur prouve que la qualité de l’écriture de Herbert résidait autant dans sa propension au détail qu’à sa volonté affichée de maintenir un suspense invitant à la reprise ultérieure. De fait, la perception contemporaine de Dune se présente comme l’illustration parfaite du palimpseste.

Le public retient autant la métaphore écologique du roman que le projet inachevé de Jodorowsky, celui avorté de Ridley Scott, la vision mitigée de Lynch, ou celle, pleine de promesses, de Denis Villeneuve. Au fil de ses chapitres, Lejeune revient longuement sur la genèse de ces productions, les raisons de leurs réussites et de leurs échecs. Tout aussi intéressantes sont les sections consacrées à des œuvres moins connues du grand public ou des cinéphiles. Ainsi de la minisérie Frank Herbert’s Dune chapeautée par John Harrison et diffusée sur Sci-Fi Channel en 2000, du jeu vidéo Dune commercialisé en 1993 par la société française Cryo Interactive, ou le concept-album Isolation du groupe Toto.

Loin de se contenter de les mentionner, Lejeune leur consacre une place importante, les considérant comme des maillons à part entière de cette vaste fresque trans-médiatique. Si l’on peut regretter l’absence d’annexes (un corpus des œuvres ainsi qu’une bibliographie sélective auraient été bienvenus) et que la mise en page ne profite d’aucune illustration, cet ouvrage saura sans nul doute convaincre les fanatiques de Dune tout comme les simples curieux.