Résumé : Si Roger Corman a débuté dans les années 1940 comme coursier à la Fox, c’est pour mieux gravir les échelons, en marge d’Hollywood, imprégné de l’atmosphère de l’industrie cinématographique, jusqu’à devenir un producteur au flair implacable, maître dans l’art des budgets serrés et véritable incubateur de talents du «Nouvel Hollywood». En toute modestie, Roger Corman raconte son histoire, appuyée par de nombreux témoignages riches d’anecdotes savoureuses, d’astuces et de bricoles ingénieuses, illustrée d’extraits de ses films.

♥♥♥ ♥♥

Diffusé ce 16 janvier dans le cadre d’une soirée spéciale sur Ciné + Classic, le film de Bertrand Tessier, journaliste, auteur de plusieurs essais et biographies, et réalisateur de documentaires consacrés aux stars de cinéma, brosse le portrait d’un personnage qui a discrètement façonné l’histoire du Septième art. Ses productions ont massivement alimentées les drive-in des années soixante, et influencé l’imaginaire de toute une génération. Des série B racoleuses au rabais, grincent les gardiens du bon goût. Peut-être, mais Corman fut autant un habile entrepreneur qu’un visionnaire à l’avant-garde des changements de l’époque. Réalisateur prolifique, c’est surtout en tant que producteur qu’il laisse son empreinte. Il est littéralement le parrain du Nouvel Hollywood. Des noms tels que Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovitch, seraient totalement inconnus sans lui. Pour Corman, tant que le film est tourné dans les temps et ne dépasse pas le budget, le réalisateur peut faire ce qu’il veut. Ainsi, des jeunes cinéastes ont pu faire leurs armes, dans une atmosphère mêlant contraintes professionnelles et liberté créative. L’examen d’entrée pour le Grand Hollywood. Un Hollywood qui n’allait plus être le même après le passage de ces nouveaux auteurs. Roger Corman lui-même raconte son parcours de sa voix suave et traînante dans ce documentaire de 52 minutes. Il est entouré de ses plus proches collaborateurs, comme sa femme et son frère. Les autres intervenants sont des plus prestigieux : Joe Dante, Ron Howard, Peter Bogdanovich, Paul W.S. Anderson…

Tous sont venus embrasser l’alliance du parrain, évoquant leur début de carrière ou leur éveil à la cinéphilie grâce à ce dernier. Le sujet est si vaste que le documentaire ne peut qu’en effleurer certains aspects dans sa courte durée. Les films les plus emblématiques sont évoqués, notamment La petite Boutique des Horreurs, que la légende dit avoir tourné en deux jours, Les Anges Sauvages, film phare de la contre-culture qui anticipe Easy Rider, ou encore The Intruder, un film contre la ségrégation raciale. Classique dans sa forme, Roger Corman. Le pape du pop cinéma est une bonne introduction à l’univers du maître de la série B, même s’il faut bien dire que l’hommage vire parfois à l’apologie.

Raphaël Mussard