Une première bande-annonce a été dévoilée pour le nouveau film de Michael Polish, qui retrace le procès de Mildred Gillars, condamnée en 1949 pour trahison envers les États-Unis. Aux côtés de Meadow Williams dans le rôle-titre, Al Pacino incarne James Laughlin, son avocat.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’actrice américaine Mildred Gillars, reconvertie en animatrice radio à Berlin, a animé des émissions de propagande à destination des populations et troupes anglo-saxonnes, afin de leur saper le moral. Sa voix si particulière lui vaut à la fois la haine et l’amour des soldats américains, qui la surnomment « Axis Sally ». Capturée peu après l’armistice, elle se trouve condamnée pour haute trahison envers les États-Unis.

C’est ce procès et tous ses enjeux que l’on découvre dans le premier trailer de American Traitor, et notamment la bataille qui se joue entre Gillars et son avocat pour comprendre ce qui l’a poussée à devenir propagandiste pour le IIIeme Reich. On y apprend qu’elle s’est retrouvée otage du régime, qui avait confisqué son passeport.

Au-delà du débat entre sanctionner l’antipatriotisme et faire un exemple dans un pays encore marqué par la guerre, le procès est aussi l’occasion d’exposer les aspects les plus sombres de la machine propagandiste orchestrée par les nazis.

Face à Meadow Williams (After, 10 Minutes Gone), Al Pacino fait son retour à l’écran en grande forme, après The Irishman en 2019. Le film de Martin Scorsese lui avait valu une nomination pour l’Oscar du meilleur second rôle.

Au casting, on retrouve également Mitch Pileggi (Shocker, Basic Instinct) dans le rôle du procureur John Kelly, et Thomas Kretschmann (Stalingrad, Le Pianiste) dans le rôle de Joseph Goebbels.

Pour le scénario, Michael Polish s’est entouré de Vance Owen et Darryl Hicks, avec qui il a travaillé sur la base du livre Axis Sally Confidential, écrit par William E. Owen. Le film sera distribué par Vertical Entertainment et Redbox Entertainment, qui avaient notamment distribué le Capone de Josh Trank, avec Tom Hardy, l’année dernière.

American Traitor sortira à la fois en salle et en VOD, fin mai pour les États-Unis. Pas de date encore pour la France. Une occasion de revoir Al Pacino à l’écran avant l’arrivée de House Of Gucci, de Ridley Scott, plus tard dans l’année.

Théotime Roux