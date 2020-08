Cinq ans après Just Jim, Craig Roberts réalise son second long-métrage, Eternal beauty, qui réunit Sally Hawkins et David Thewlis et dont un trailer a fait récemment son apparition.

Connu pour ses talents d’acteur dans Submarine (2010) ou encore dans The Fundamentals of caring (2016), le Britannique Craig Roberts repasse derrière la caméra pour une romance singulière, dans laquelle Jane, incarnée par Sally Hawkins (The Shape of water, Blue Jasmine), s’enfonce dans une schizophrénie depuis plus de vingt ans, après avoir été abandonnée devant l’autel le jour de son mariage.

Sa percutante et chaotique rencontre avec Mike, une rock star ratée, campée par David Thewlis (Harry Potter, The Big Lebowski) que l’on retrouvera prochainement à l’affiche du très attendu I’m thinking of ending things de Charlie Kaufman, va bouleverser sa vie et la sortir de cette spirale infernale.

Craig Roberts nous plonge au sein de cette relation naissante entre ces deux personnages extravagants et marginaux.

Dans cette première bande annonce, Eternal Beauty se révèle prometteur et rocambolesque, avec une mise en scène frôlant l’onirisme et le fantastique : des plans aux cadrages inhabituels, des focales courtes et l’utilisation de tons pastel qui viennent adoucir et contraster avec la dure réalité de la maladie de Jane.

On retrouvera également aux côtés du duo Hawkins-Thewlis, Alice Lowe (Prevenge), Billie Pipper (Doctor Who) ou encore Pénélope Wilton (Downton Abbey).

Après une première mondiale en octobre 2019 lors du BFI London Film Festival (qui a d’ailleurs valu à Sally Hawkins une nomination pour le British Independant Film Award for Best Actress), Eternal Beauty, distribué à l’international par Samuel Goldwyn Films, est prévu sur les écrans américains dès le 2 octobre prochain.

Aucune date de sortie dans les salles françaises n’est encore annoncée.

Olivia Daëron-Precy