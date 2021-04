Après une sortie au cinéma maintes fois repoussée, La femme à la fenêtre (The Woman in the Window) de Joe Wright avec Amy Adams et Julianne Moore arrive finalement sur Netflix en mai. Une nouvelle bande annonce a été mise en ligne.

Adapté du roman éponyme de A.J. Finn, le film de Joe Wright (Orgueil et Préjugés, Reviens-moi, Anna Karénine) nous immerge dans l’agoraphobie d’une femme qui pense être témoin d’un meurtre.

Le récit est centré sur Anna Fox (Amy Adams) qui vit terrée dans son appartement new-yorkais. Un jour, la famille Russell emménage de l’autre côté de la rue. Alors qu’elle se lie d’amitié avec sa nouvelle voisine (Julianne Moore), elle entend des cris provenant de l’immeuble d’en face. À travers sa fenêtre, elle pense être témoin de la mort de sa voisine. Mais ce meurtre relève-t-il du rêve ou de la réalité ?

Après une première bande annonce relayée en 2019, ces nouvelles images plantent à nouveau le décor oppressant : une serrure qui grince, des escaliers interminables, Amy Adams en robe de chambre, le visage pâle, cherchant à se rassurer. Les plans suivants la montrent dans son appartement. Puis, le goutte-à-goutte d’un robinet comme annonce d’un danger imminent. Tout devient étrange et met en cause sa parole. La voisine est finalement une autre femme (Jennifer Jason Leigh) que celle avec qui elle s’est liée d’amitié. La police, l’entourage, les voisins, tous semblent convaincus qu’elle hallucine, en particulier le mari de sa voisine (Gary Oldman).

Avec une intrigue à rebondissements multiples et une héroïne dont on ne sait pas vraiment si elle est réellement menacée ou non, La Femme à la fenêtre a tous les ingrédients d’un potentiel thriller psychologique oppressant. Le scénario, signé par l’excellent Tracy Letts et adapté du bestseller éponyme de Dan Mallory (alias A.J. Finn), n’est pas sans rappeler l’univers des films comme Gone Girl et La Fille du train.

Si le film a été réalisé avant le début de la pandémie, son cadre unique pourra toucher le public qui se reconnaîtra quelque peu dans l’existence confinée d’Anna. La majorité de l’action semble se dérouler dans la sombre pierre brune de son appartement où l’héroïne passe son temps à boire du vin et à regarder de vieux films.

Le temps d’une bande annonce, Amy Adams montre une fois de plus l’étendue de son talent. L’actrice nommée à six reprises aux Oscars est à la tête d’un ensemble de stars qui comprend Julianne Moore, Gary Oldman, Bryan Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Anthony Mackie et Wyatt Russell.

C’est Danny Elfman, déjà nommé pour quatre Oscars pour son travail sur Milk, Good Will Hunting, Big Fish et Men in Black, qui a composé la partition. La bande originale devait être initialement conçue par Trent Reznor et Atticus Ross, mais ces derniers ont quitté le navire à la suite de divergences artistiques fin 2019.

La Femme à la fenêtre sera diffusé sur Netflix le 14 mai 2021.

Odile Lefranc