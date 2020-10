Le nouveau long métrage de Ron Howard, Une ode américaine (Hillbilly Elegy), basé sur les mémoires de J.D Vance, publiés dans le New York Times, sera bientôt disponible sur Netflix. Un biopic qui se dévoile dans tout premier trailer.

Deux ans après le spin-off Solo : a star wars story, le réalisateur américain de Rush, Apollo 13 et Un homme d’exception revient avec Une ode américaine (Hillbilly Elegy).

Ce drame conte la vie de J.D Vance, un ancien Marine originaire du sud de l’Ohio désormais étudiant en droit à l’université de Yale, contraint de rejoindre sa famille et sa petite ville natale des Appalaches.

En racontant les combats intimes de trois générations, inspirés de son bestseller, J.D. explore les profondeurs de son histoire familiale. Une histoire tragique, mêlant rêve américain, opinions politiques controversées, drogue et pauvreté. Ce nouveau long métrage s’annonce chargé en émotions, comme nous le montre son premier trailer entre larmes, joie ou encore crises de colère.

Dévoilé par Deadline, on y découvre une Amy Adams convaincante dans le rôle d’une mère toxicomane subissant la pression de ses responsabilités, ainsi qu’une Glenn Close, encore et toujours méconnaissable, à la fois contrainte de prendre en charge son petit-fils et révoltée par la tragédie familiale qui se profile sous ses yeux.

Un trailer persuasif porté par un casting d’envergure. On y retrouvera également l’interprétation d’Haley Bennett (Le diable tout le temps, Swallow), Freida Pinto, Bo Hopkins et Owen Asztalos.

Pour l’écriture de ce biopic, le réalisateur s’est également entouré de la scénariste Vanessa Taylor. Quant à J.D Vance, il a lui aussi participé en tant que producteur délégué. Mais ce sont Brian Grazer, Erica Huggins, Karen Lunder qui officient à la production. La musique a été composée par Hans Zimmer et David Fleming.

À l’instar de bon nombre de ses compatriotes, Ron Howard a confié la distribution de son nouveau film au géant américain Netflix. Une première collaboration qui, comme beaucoup, a également été retardée par la pandémie mondiale, mais verra le jour le 24 novembre 2020. Juste à temps pour Thanksgiving !

