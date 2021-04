Synopsis : La France doit faire face à une vague de froid intense, tous les hôpitaux sont submergés. Un drame se produit aux urgences de l’hôpital Poincaré…une canalisation saute et l’établissement est inondé. Alyson et Hugo continue leur stage tandis que Chloé veut revenir dans le service malgré sa santé fragile. Pas de nouvelles d’Arben, il a disparu sans laisser un mot. Les médecins et stagiaires doivent affronter un hôpital en crise : c’est docteur Olivier Brun, le nouveau chef du service des urgences qui détient l’autorité.

♥♥♥♥ ♥

Le 26 novembre 2018 la série française Hippocrate faisait ses premiers pas sur la chaîne Canal +. Au programme du premier épisode : la mise en quarantaine d’un groupe de médecins suite à la découverte d’un virus aussi inconnu que contagieux. D’aucuns trouvèrent que la crédibilité scientifique de la série en prenait un coup, avant que deux ans plus tard la réalité ne vienne rattraper la fiction. Avant l’évidence de la coïncidence, le showrunner Thomas Lilti avait déjà légitimé son scénario catastrophe en expliquant que celui-ci s’inspirait de sa propre expérience de médecin. Depuis 2014 et la sortie de son second long métrage Hippocrate, le réalisateur et scénariste s’est rapidement imposé comme une référence concernant le traitement du monde hospitalier à l’écran. Alors qu’il continue d’exercer sa profession de généraliste, Lilti poursuit sa carrière cinématographique et tourne Médecin de campagne (2016), puis Première Année (2018) qui se consacrent à certains aspects de la sphère médicale peu souvent interrogés et représentés au cinéma. La formule est toujours la même : un scénario parfaitement orchestré, servi par d’excellentes interprétations, et une mise en scène qui s’oriente ponctuellement vers la forme documentaire par sa volonté de témoignage ou sa recherche d’authenticité dans la captation des décors et l’exécution des gestes. Pour sa première incursion dans le monde du petit écran, Lilti n’a pas abandonné son approche habituelle, envisageant sa série comme une déclinaison de son second film.

Autant dire que Hippocrate n’a pas grand-chose à voir avec les récentes séries hospitalières américaines qui de Grey’s Anatomy à Dr House ont plutôt tendance à s’intéresser aux coulisses amoureuses de la profession ou au parcours exceptionnel d’un personnage dont les capacités relèvent moins de celles d’un médecin que d’un thaumaturge diplômé. À chercher à tout prix une référence, on pencherait plutôt du côté de l’incontournable Urgences de Michael Crichton. Même capacité à soutenir la caractérisation des personnages à partir de leur pratique médicale, même désir de traduire l’atmosphère si particulière de cet environnement de travail, même réussite dans sa façon de soutenir l’intensité du rythme dramatique à partir de la temporalité dilatée du format sériel.

Saluée par la critique et plébiscitée par le public, la première saison de Hippocrate appelait naturellement à un prolongement. L’intelligence de Lilti fut de parvenir à attendre avant de poursuivre son aventure sur le petit écran. En s’abstenant d’adopter le rythme habituellement effréné de la production télévisuelle, le showrunner a choisi de patienter, la récente crise sanitaire ayant placé le milieu hospitalier au cœur de l’esprit des français. Cette importante actualité apporte avec elle de nouveaux enjeux et de nouvelles problématiques, mais aussi un nouvel environnement, les urgences, qui devait logiquement trouver sa place dans la série.

De fait, Lilti a su répondre à la première exigence de la forme feuilletonesque en inscrivant de la variation dans la continuité. La seconde saison préserve donc les qualités de la précédente avec d’abord cette représentation du monde hospitalier comme un microcosme social. Marqué par la crise, l’univers des urgences semble emporté par une atmosphère de fin du monde. L’introduction du premier épisode donne le ton à travers la représentation d’une inondation qui entrave la bonne conduite des soins.

L’autre bonne nouvelle tient à la préservation des qualités de mise en scène. Principalement caractérisée par les travellings, les plans rapprochés et les inserts, la réalisation traduit le déplacement incessant des corps (des soignants comme des patients) tout en décrivant l’impact émotionnel et la caractérisation anatomique des situations. À travers les opérations et le quotidien du service, c’est la part d’humanité à l’origine de la fonction médicale qui intéresse la série. D’où l’importance qui est conférée au geste, technique mais aussi interactif, qui permet d’établir le contact et d’en explorer les nuances ; un aspect que valorise pleinement la place centrale occupée par les interprètes.

Artisans du succès de la précédente saison, les acteurs principaux retrouvent leurs rôles respectifs. Louise Bourgoin en tête, continue d’impressionner par le réalisme de son jeu et sa capacité à exprimer le vacillement constant qui, de la résilience à l’effondrement, caractérise l’identité de son personnage. Parmi les nouveaux venus, Bouli Lanners marque les esprits par sa présence qui associe la solidité de la stature à la précision du geste et du débit. L’autorité naturelle de son personnage est approfondie par la douceur qui marque un instant ses traits et le caractère rassurant de son timbre vocal.

Hippocrate parvient donc à concrétiser les promesses de sa première saison et se présente, aux côtés de En thérapie, comme l’une des bonnes surprises de l’année 2021.