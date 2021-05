Résumé : S’appuyant sur une grande variété de sources pour la plupart inédites, cet ouvrage propose de dresser un tableau général du système des studios français de 1929 à 1939. À travers cette histoire sociale et culturelle des studios français, l’ouvrage éclaire les conditions matérielles de réalisation des films et propose une analyse des dynamiques économiques et sociales d’un milieu professionnel alors en pleine mutation.

♥♥♥♥♥

En proposant un panorama exhaustif de la production cinématographique française des années 1930, Morgan Lefeuvre, docteure en histoire du cinéma et enseignante à l’université de Lausanne, révèle les pans méconnus d’une des périodes les plus prisées par les cinéphiles. Souvent considérée comme l’âge d’or du système des studios à la française, la décennie a produit un ensemble de films qui font la richesse de notre patrimoine. C’est l’époque qui marque les débuts de Carné, Pagnol, Jouvet, Arletty…, celle aussi de l’adaptation aux techniques sonores qui favorisèrent l’excellence des scénaristes et surtout des dialoguistes (de Jacques Prévert à Henri Jeanson en passant par Jean Aurenche). Mais ce cinéma revient de loin. Le spectre de la crise économique de 1929 plane en effet sur les activités cinématographiques des années 1930. Si le basculement vers le parlant invite à une restructuration des studios, l’auteure rappelle ce que l’innovation comporte de pertes et d’oublis. L’obsolescence guette l’industrie cinématographique française qui entame une refonte technologique voyant s’ouvrir de nouveaux types de studios et se développer de nouvelles méthodologies de tournage. À partir de nombreuses sources bibliographiques mais aussi iconographiques (parfaitement restituées par de larges annexes et de nombreuses illustrations d’excellente facture), l’auteure revient sur les conditions de travail souvent difficiles des techniciens (du manque de sécurité aux baisses des salaires impactés par la crise). Ces informations, souvent intéressantes, et qui profitent de larges développements descriptifs et analytiques qui leur permettent de dépasser le stade de la simple notation factuelle, explorent les coulisses de la production et racontent le quotidien mal connu de ceux qui œuvrèrent dans l’ombre des grands noms de l’époque.

Au cours de ses réflexions, Lefeuvre met en lumière des pratiques peu souvent évoquées. Ainsi des relations entre le cadre topographique et sociologique de certaines villes de province et l’activité des studios, du rapport entretenus par ces derniers et la presse, ou encore du développement de certains types de tournages hybrides, conciliant la maîtrise technique des décors de studio avec la liberté des extérieurs.

L’impact de l’ouvrage sur nos connaissances historiques se révèle alors saisissant. Stimulant par la richesse de son exposé et la maîtrise total de son sujet, Les manufactures de nos rêves se présente comme un jalon important de la littérature consacrée à l’Histoire du cinéma français.