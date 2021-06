Résumé : Comment le musical est-il né et a-t-il évolué ? quelle relation garde-t-il avec ses origines théâtrales ? à quel point a-t-il réussi à conjuguer la singularité d’une vision créatrice et la collaboration d’incomparables savoir-faire ? sous quelle forme se perpétue-t-il jusqu’à aujourd’hui ? Du Chanteur de jazz (1927) à La La Land (2016), en passant par le génie de Busby Berkeley, de Gene Kelly et de Bob Fosse, ou par les réflexions inédites de Ginger Rogers, cet ouvrage qui réunit les meilleurs spécialistes du musical tente de répondre à ces questions, en remontant aux sources de notre bonheur.

♥♥♥♥♥

Cet ouvrage collectif codirigé par N.T. Binh, membre du comité de rédaction de la revue Positif, réalisateur de documentaires et commissaire d’expositions, et José Moure, Professeur en études cinématographiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prouve que la notion de « musical » ne saurait se limiter à une codification univoque. C’est bien plutôt la polysémie qui prime et que l’on retrouve à travers les trois grands axes qui structurent l’étude : d’abord, les « fondations » avec différents articles revenant sur les origines scéniques, identitaires et esthétiques de la comédie musicale hollywoodienne ; ensuite, les « figures et œuvres », partie qui se concentre sur certaines œuvres (Ma sœur est du tonnerre de Richard Quine ; La Belle de Moscou de Rouben Mamoulian) et certaines figures (Vincente Minnelli, Frank Sinatra, Gene Kelly…) du genre ; enfin, les « enjeux et continuité » à travers lesquels se déclinent les hybridations (la rencontre du western et de la comédie musicale), les développements techniques (l’impact de la stéréoscopie sur la mise en scène des chorégraphies), les reprises (étude de la pratique du remake de comédies en musicals dans les années 1940 et 1950), et changement de formats (le phénomène des séries musicales marquées par leur héritage classique). Le foisonnement de la recherche trouve sa cohérence à travers la reprise de certaines approches (historiques, esthétiques, techniques, civilisationnelles) qui traversent l’ensemble des parties. La présence d’éminents spécialistes du genre ou, plus généralement, du cinéma hollywoodien (Rick Altman, Alain Masson, Christian Viviani, Pierre Berthomieu…) donne un certain cachet à cette parution qui peut s’enorgueillir d’être parvenue à articuler dans chacun de ses articles une ambition théorique à un véritable souci d’analyse.

La formulation de concepts généraux liés à l’étude de la pratique du chant et de la danse et à leur captation audio-visuelle s’accomplit ainsi pleinement à travers l’étude de cas particuliers qui permettent d’envisager l’originalité de certaines productions et les mutations qui marquèrent l’identité du genre. Cette valeur descriptive est par ailleurs parfaitement relayée par les (très) nombreuses illustrations qui accompagnent le propos de chaque article et que l’on retrouve par ailleurs à l’intérieur de trois riches cahiers iconographiques concluant chaque partie.

Autre intérêt de cet ouvrage, celui de proposer un long entretien inédit avec Ginger Rogers réalisé par Rui Nogueira en 1970. L’actrice revient sur l’ensemble de sa carrière et les spécificités de sa formation, évoque ses collaborations avec Busby Berkeley, Fred Astaire, George Stevens et Mitchell Leisen, et décrit les conditions de tournage propres à la période du classicisme hollywoodien. Un régal.