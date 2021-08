Synopsis : En 1916, durant la Grande Guerre, Frank Wolff, capitaine d’un bateau, prend à son bord une scientifique et son frère. Ils partent en mission dans la jungle à la recherche d’un mystérieux pouvoir. Le trio va croiser de nombreux obstacles sur sa route, notamment une expédition allemande concurrente.

♥♥ ♥♥♥

À l’instar de la récente adaptation de Voyage au centre de la terre (Eric Brevig, 2008) ou de Jumanji : Bienvenue dans la jungle (Jake Kasdan, 2017), Jungle Cruise de Jaume Collet-Serra semble vouloir relancer la mode du film d’aventure à la sauce eighties. À la manière des Aventuriers de l’arche perdue (Steven Spielberg, 1981), À la poursuite du diamant vert (Robert Zemeckis, 1984) et de sa suite Le Diamant du Nil (Lewis Teague, 1985), la nouvelle production Disney cherche à associer sensations fortes et humour sans jamais craindre les artifices. Superflu, le cadre du film d’époque ne profite pas vraiment au scénario cosigné par Michael Green et le tandem Glenn Ficcara-John Requa qui se contente d’enchaîner les temps forts et de se servir, un peu vainement, du procédé de la mise en abyme pour enrichir ses séquences d’action. L’association de l’épique et du comique s’éparpille en une multiplication de gags peu subtiles qui peinent à s’intégrer à la fresque légendaire décrite par le film. Peu de surprise et beaucoup de redondances au rendez-vous donc. Les effets spéciaux numériques ont remplacé la jungle de studio. Là où cette dernière profitait encore d’une crédibilité de surface, les images de synthèse de Jungle Cruise vont cruellement à l’encontre de l’imaginaire déployé par son univers. Le mystère supposé du décor ne parvient jamais à assurer son emprise sur le spectateur. La faute à un rythme brouillon qui gâche les rares moments réussis du film par un enchaînement formaté des situations narratives.

Face à ces carences, l’idée aurait été de s’en remettre aux acteurs. Si quelque chose subsiste encore du charme naturel d’Emily Blunt, on reste perplexe face aux représentations de Dwayne Johnson. Avec sa casquette de marin et son maillot de corps moulant, l’ancien catcheur ne suscite aucune espèce d’identification. Les sourires en coin de Harrison Ford et Michael Douglas semblent alors bien loin. Jungle Cruise pèche en définitive par son opportunisme. Là où ses principaux modèles assumaient leur naïveté pour mieux attiser celle du public, le film de Jaume Collet-Serra ne cherche jamais à surprendre, croyant que le strict respect des codes des superproductions lui permettra de remporter les suffrages de spectateurs plus sensibles à la quantité qu’à la qualité réelle du contenu. Preuve que la stratégie commerciale de Disney ne s’avère pas toujours payante.

JUNGLE CRUISE

Sortie salles : 28 juillet 2021

Chaîne / Plateforme : sur Disney+ depuis le 30 juillet 2021

Réalisation : Jaume Collet-Serra

Avec : Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Edgar Ramirez, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Andy Nyman, Quim Guiterrez, Veronica Falcon, Dani Rovira

Scénario : Michael Green, Glenn Ficarra et John Requa

Producteurs : John Davis, John Fox, Dany Garcia, Hiram Garcia

Photographie : Flavio Martinez Labiano

Montage : Joel Negron

Décors : Jean-Vincent Puzos

Costumes : Paco Delgado

Musique : James Newton Howard

Distributeur : The Walt Disney Company France

Durée : 127 minutes