Résumé : Pour la première fois un livre revient sur les faits importants ou méconnus de l’univers d’Arsène Lupin, héros audacieux inventé par Maurice Leblanc. Entre anecdotes et révélations, voici les mystères de Lupin enfin décryptés. 135 rubriques plus étonnantes les unes que les autres qui aident à mieux connaître le roi des voleurs, mais aussi à mieux apprécier les deux parties de la série Lupin. Un voyage plaisant et instructif, une redécouverte d’un monde aussi fascinant qu’original, une plongée dans les exploits d’un expert de haut vol et de ses héritiers. Désormais, Arsène Lupin n’a plus de secrets…

♥♥♥♥ ♥

Lors de sa diffusion en janvier 2021, la série Lupin s’imposa immédiatement comme l’un des plus gros succès français de la plateforme Netflix au point qu’aujourd’hui le nom du héros inventé par Maurice Leblanc en 1905 a été redécouvert par une toute nouvelle génération de spectateurs.Moins qu’un symbole de la culture francophone, le gentleman cambrioleur chanté par Jacques Dutronc incarne une mythologie bigarrée, fruit des multiples déclinaisons cinématographiques et littéraires dont il fit l’objet. Avec une certaine habilité, Philippe Durant, dénicheur experts des répliques qui font mouche (on lui doit les deux volumes de l’Encyclopédie des répliques de films parus chez LettMotif) et grand amateur des figures de la culture populaire, propose d’explorer le riche imaginaire déployé par les univers de Lupin. De la lettre à l’image, des lieux clés aux grandes traversées, l’auteur décline sa recherche à travers différentes entrées de longueur relative permettant de mieux comprendre les motifs, thématiques, espaces et temps qui accompagnèrent le héros au fil de ses aventures. Si la littérature constitue bien le territoire d’origine de Lupin, le grand et le petit écrans ne sont pas en reste. Durant consacre ainsi une grande partie de son ouvrages aux spécificités audiovisuelles du personnage. S’attardant sur chacune de ses adaptations (du Arsène Lupin réalisé en 1930 par Jack Conway à la version de 2004 qui profita du charme ténébreux de Romain Duris en passant par Les Aventures d’Arsène Lupin [1957] de Jacques Becker et ses très nombreuses apparitions télévisuelles), l’auteur revient avec force d’anecdotes sur les spécificités de leur réalisation et la qualité (ou non) de leurs interprètes respectifs. Une grande section est consacrée à la récente série diffusée par Netflix.

Durant retrace avec soin le parcours topographique du héros incarné par Omar Sy, tout en revenant sur les caractéristiques de ses personnages secondaires ou l’évocation de certains éléments extra-cinématographiques. L’auteur prend par ailleurs grand soin de rappeler l’hybridité essentielle du héros. Son regain de popularité fait écho à son inscription au sein de la culture populaire francophone qui sut lui rendre de nombreux hommages à travers les textes de chansons, le scénario de bandes dessinées ou même la conception de jeux de société.

Si l’on aurait parfois souhaité que les analyses profitent de plus amples prolongements en incluant des questions stylistiques à même d’interroger en profondeur l’identité artistique de Lupin, l’ensemble de l’ouvrage saura convaincre un large lectorat par son souci d’accessibilité. Pour clôturer ce tour d’horizon, la maison LettMotif a eu la bonne idée de proposer en bonus le texte intégral de la nouvelle « L’Arrestation d’Arsène Lupin », première aventure du cambrioleur dont la notoriété dépassa bien vite les frontières de son pays d’origine.