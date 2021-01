Synopsis : Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Aujourd’hui, Assane va s’inspirer de son héros, Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger…

♥♥ ♥♥♥

Assane Diop est un gentleman cambrioleur franco-sénégalais dont les prouesses s’inspirent de celles de son héros préféré, Arsène Lupin. Cette version s’impose davantage comme un hommage à l’oeuvre de Maurice Leblanc que comme une véritable adaptation. Transposer dans le monde moderne d’un classique de la littérature policière du XIXe siècle, l’entreprise a de quoi rappeler la série de la BBC, Sherlock. C’est d’ailleurs un britannique, George Kay, qui est crédité en tant que showrunner. Il est essentiellement connu pour les séries Criminal, également diffusées sur Netflix. La comparaison ne va pas plus loin, les ambitions étant différentes. Il ne s’agit donc pas d’une relecture scrupuleuse à l’attention des puristes, mais d’un divertissement grand public, offrant tout au plus un jeu de référence aux aficionados. L’intrigue générale reprend la nouvelle Le Collier de la Reine, publiée dans le recueil Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur. Une nouvelle fondatrice car elle donnait quelques indications sur le passé du plus grand des voleurs. La fiction de Leblanc va influencer celle de la série, à l’intérieur même de la diégèse. Assane s’identifie à Arsène car tous deux sont les enfants d’un modeste domestique au service d’une famille de la haute bourgeoisie, les Pellegrini. Comme Arsène, la vie de Assane va être bouleversée par le vol du collier de Marie-Antoinette, détenu par cette famille. Son père Babakar est accusé du larcin. Poussé à bout, il se pend dans sa cellule, ne laissant pour tout héritage à son fils qu’un volume des aventures du gentleman cambrioleur. Le jeune homme va ainsi découvrir sa vocation. Une vingtaine d’année plus tard, le collier refait surface lors d’une vente aux enchères. Assane va dès lors tout tenter pour faire éclater la vérité sur cette affaire et laver l’honneur de son père.

Malgré leurs similitudes, Assane reste fondamentalement différent d’Arsène. Là où ce dernier est un coureur de jupon solitaire, notre héros est un père divorcé. Aussi, il se voit confronté à la difficulté de concilier sa vie d’aventurier avec sa vie de famille. En résumé, Assane est avant tout un personnage d’Omar Sy, que l’on retrouve ici fidèle à lui-même. La série démarre plutôt bien. Les épisodes réalisés par Louis Leterrier sont assez dynamiques et remplissent leur contrat de divertissement familial. Il faut dire que le réalisateur d’Insaisissables est ici en terrain connu, avec ces histoires de cambriolage et d’illusionnisme.

Malheureusement, le feuilleton s’essouffle vite au bout de ses cinq et pourtant courts épisodes. La faute à une intrigue assez peu palpitante. L’antagoniste principal est plutôt caricatural, les enjeux ne sont pas très élevés, et le scénario n’évite pas clichés, maladresses et invraisemblances. Surtout, l’ensemble paraît fade. Il y manque sans doute l’espièglerie, le mystère, le cynisme et le glamour des romans d’origine. L’impression donne un polar assez quelconque, pas déplaisant à suivre mais dépourvu de souffle épique. Et cette première partie s’achève sur un cliffhanger assez prévisible.

En somme, une production assez honnête mais qui ne se hisse jamais à la hauteur de son modèle littéraire de Maurice Leblanc. Dommage.

Raphaël Mussard