Synopsis : Le docteure Ji-Yoon Kim prend la tête du Département d’anglais de la prestigieuse université américaine de Pembroke. Première femme à occuper ce poste et personne de couleur (un fait rare au sein du corps enseignant de cette université), Ji-Yoon doit relever plusieurs défis inédits.

♥♥♥♥ ♥

Si les séries et films de campus ont généralement tendance à privilégier le point de vue des étudiants qui, entre beuveries homériques et cours dans des amphithéâtres bondés, voient leur entrée dans le monde adulte se préciser avec l’arrivée des examens de fin d’année, Directrice se distingue de ce vaste ensemble en se focalisant sur l’univers du corps enseignant. Cocréée par l’actrice Amanda Peet et Annie Julia Wyman, diplômée de l’Université de Harvard, cette nouvelle série met en scène les pérégrinations du professeur Ji-Yoon Kim (Sandra Oh), promue directrice du département de littérature anglaise d’une petite université américaine et devant relever la lourde tâche de relancer la popularité d’une discipline boudée par la plupart de ses élèves. Dès le premier épisode, ce défi s’apparente à une mission impossible. Entre collègues dépressifs, enseignants proches de la sénilité, et doyen intrusif, Ji-Yoon Kim va rapidement prendre conscience du fardeau que constitue sa nouvelle fonction. Dans un premier temps, Directrice semble ainsi empiler les clichés habituels du milieu universitaire, posant ses arguments à travers l’esquisse de caricatures qui suscitent certes le sourire mais peinent trop souvent à assurer l’adhésion du spectateur. Cette première impression est pourtant vite balayée par le régime d’identification que propose la série. Se refusant au manichéisme, la mise en scène prend position pour tous, évitant habilement les confrontations creuses aux issues connues d’avance.

Difficile ainsi de juger les réactions de ces professeurs grabataires qui observent d’un œil tout à la fois surpris et méfiant les nouvelles méthodes d’enseignement de leurs cadets ; plus difficile encore de distinguer avec exactitude la part d’innocence et de responsabilité du comportement de Bill (Jay Duplass) dont le geste (un salut nazi) exécuté dans le but d’illustrer un point de son enseignement a été filmé pour prendre la forme d’une polémique qui ne cesse d’enfler au cours des épisodes.

Le ton un peu potache qui animait l’introduction de la série est ainsi bien vite rattrapé par des problématiques plus sérieuses qui dépassent le seul cadre de l’enseignement supérieur et interrogent certains de nos débordements contemporains. Cette évolution ne fait que renforcer la fibre comique du scénario qui, loin de s’effacer totalement, se renforce par l’humanisation croissante des principaux protagonistes.

Cette réussite est à la fois due à la réalisation de Daniel Gray Longino qui offre à chaque personnage un espace suffisant pour s’épanouir et à l’excellent casting de la série. Aux côtés de Sandra Oh et Jay Duplass, Bob Balaban émeut en spécialiste de Herman Melville sidéré par les lectures gender que fait subir sa jeune collègue à l’œuvre de son auteur préféré. Holland Taylor et Nana Mensah incarnent de leur côté l’atmosphère ambivalente de la série. Alors que la première s’oriente de plus en plus vers la surenchère (son hilarante défense de la littérature grivoise de Geoffrey Chaucer), la seconde ne cesse d’atténuer son jeu pour exprimer l’angoisse latente qui traverse chacun des épisodes.

On ne peut donc qu’espérer que Directrice trouve son public et incite Netflix à mettre en chantier une seconde saison.