Suite à de nombreux reports, le troisième opus de la saga SOS Fantômes arrivera finalement le 1er décembre au cinéma. L’occasion pour Sony Pictures de dévoiler de nouvelles images.

Après deux ans et autant de trailers diffusés, difficile pour ce nouvel opus des Ghostbusters de Jason Reitman de raviver la flamme sans trop en montrer. On connaît déjà le lien entre les personnages et le regretté Egon Spengler ainsi que la manière dont ils vont mettre la main sur un piège contenant vraisemblablement un fantôme.

Néanmoins, cette bande-annonce offre son lot de nouvelles informations. On y découvre, par exemple, des indices sur la manière dont le cerveau des SOS Fantômes a disparu. Pourchassé par une force invisible, celle-ci renverse sa voiture avant de le suivre jusqu’à sa maison. Celle où emménagera sa famille des années plus tard.

De même, la mystérieuse mine découverte par la nouvelle génération, se révèle être une porte d’entrée pour les fantômes. Son exploration pointe des similitudes avec les précédents films. Plus qu’un hommage, c’est l’intrigue même qui pourrait y être directement liés. Au vu des statues présentes tout autour de ce portail, il ne serait pas incongru de soupçonner Gozer, le dieu sumérien du premier film, de vouloir à nouveau envahir notre monde par son intermédiaire. L’appel au casting original aurait alors plus de sens qu’un simple fan service.

Cette fois-ci, le thème iconique de la saga se retrouve tandis que McKenna Grace (Captain Marvel, The Haunting of Hill House) et Finn Wolfhard (Stranger Things) reprennent les rênes de cette franchise qui tente par tous les moyens de séduire après l’échec commercial de son reboot féminin.

Il faudra encore attendre le 1er décembre pour découvrir si les efforts de Sony Pictures paieront dans les salles de cinéma.

Emilie Bollache