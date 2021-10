Depuis le mois d’août, James Gunn cherchait l’acteur parfait pour camper le personnage d’Adam Warlock dans le prochain volume des Gardiens de la Galaxie. C’est maintenant chose faite !

Apparue dans Détroit, Midsommar, Le Labyrinthe et Black Mirror : Bandersnatch, Will Poulter commence à se faire une place à Hollywood avec des rôles de plus en plus centraux. Il intégrera donc prochainement la grande famille du Marvel Cinematic Universe avec un personnage, dit-on, important pour la suite.

Un aperçu d’Adam Warlock avait déjà été visible dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie, Vol. 2 alors que Ayesha (Elizabeth Debicki), de la race des Souverains, jurait de se venger après avoir été spoliée par Rocket (Bradley Cooper). Elle révélait avoir créé un homme artificiel parfait, marquant l’évolution de son peuple.

Depuis ces brindilles d’informations, nous pouvons deviner que le personnage de Will Poulter sera une menace potentielle pour les Gardiens et que la présence de Thor dans cet épisode pourra leur être d’une certaine aide.

Côté comics, Adam Warlock possède une histoire quelque peu différente. Créé en 1967 par les regrettés Stan Lee et Jack Kirby, ce personnage était introduit dans les comics des Quatre Fantastiques. De la même manière que les Souverains, Adam est né de l’esprit d’un groupe de scientifiques se faisant appeler L’Enclave qui rêvait de créer une dictature bienveillante.

Leur volonté était d’engendrer un individu artificiel parfait comme évolution de l’espèce humaine, rejoignant ainsi les motivations d’Ayesha dans le film de James Gunn. Adam Warlock s’est, par la suite, enfui du complexe qui le gardait prisonnier et a poursuivi ses propres aventures. Parmi lesquels, un accrochage avec Thor et un combat contre Thanos.

Ce personnage est, en effet, lié à la Pierre de l’Âme et aurait été déterminant dans l’Infinity War des comics. Jusqu’à posséder lui-même le gant de l’Infini.

En tant que création artificielle, Adam est décrit comme narcissique et naïf par rapport au monde qui l’entoure. Il possède une force surnaturelle, est capable de voler et possède des capacités de régénération exceptionnelles.

De quoi annoncer du beau spectacle dans Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 3, attendu pour 2023.

Emilie Bollache