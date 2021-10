Résumé : La saga a toujours fondé sa réputation sur ses bons mots et ses traits d’esprit, lesquels ont parfois envahi notre imaginaire au point, désormais, de faire partie de notre culture commune. Aussi percutants qu’une balle de Walther PPK !

♥♥♥♥ ♥

À chaque sortie d’un nouveau film de James Bond, les bondophiles savent que leur bibliothèque va encore un peu s’agrandir. L’agent 007 semble avoir été décortiqué sous toutes les coutures : monographies traditionnelles, études savantes, livres compilant des anecdotes aujourd’hui bien connues ou albums remplis de photographies de tournage. À première vue donc, l’annonce d’un ouvrage consacré aux « répliques cultes de la Saga Bond » ne pouvait réellement étonner et il est probable qu’à la lecture de ce seul titre, l’amateur éclairé passe son chemin. Il aurait tort. Car Guillaume Evin, journaliste indépendant et déjà auteur de nombreux ouvrages consacrés à James Bond, et Laurent Perriot, co-fondateur du Club James Bond, ne se sont pas contentés de réunir les meilleures tournures de phrases prononcées par l’agent secret et ses acolytes. La réplique se veut une introduction à des commentaires tout à la fois plus généraux et plus précis sur certains aspects des films envisagés. Sept grands axes structurent l’ouvrage, se consacrant à des thématiques (les femmes, les relations hiérarchiques, les rapports d’adversité), des personnages (Q et Moneypenny), ou des notions plus conceptuelles (le style, le devoir). De fait, la réplique qui fait mouche permet de contextualiser chacune de ces approches à partir d’un film ou d’une séquence en particulier. Se référant à de nombreux ouvrages (français et anglo-saxons), les auteurs reviennent sur le parcours de certaines figures minorées (les James Bond Girls dont la description des interprètes dépasse la seule évocation de leurs courbes pour revenir sur l’évolution de leur carrière), mettent en lumière la valeur (dramatique et stylistique) de grands moments de mise en scène, s’amusent à comparer les versions romanesques et cinématographiques des aventures de Bond.

La concision du propos demeure louable, permettant d’éviter les redites souvent inévitables lorsque l’on s’intéresse à l’identité de 007. Surtout, Evin et Perriot nous rappellent qu’au-delà du glamour et du spectaculaire, la saga du célèbre espion doit une partie de son succès à ses bons mots. C’est ainsi le travail d’écriture qui est mis à l’honneur, les deux auteurs rappelant comment les scénaristes des premiers films parvinrent à infuser de l’humour à leur récit d’espionnage à partir, justement, des répliques prononcées par le héros dont le détachement apparent et le recours fréquent au second degré sont rapidement devenus ses marques de fabrique.

De Dr. No à Spectre, c’est ce flegmatisme qui assure la cohérence de la représentation de Bond. Si sa personnalité n’a cessé d’évoluer, s’accordant aux mœurs des époques mais aussi et surtout à la nécessité d’évoluer, il demeure cette touche so british qui explique, pour partie, son inégalée durabilité à l’écran.