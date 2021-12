Résumé : Cette véritable encyclopédie, unique au monde, réunit les univers du sport et du septième art, les deux divertissements les plus populaires de la planète, liés par leur histoire depuis la fin du XIXe siècle. Des plus grands chefs-d’oeuvre aux films plus confidentiels, des feel-good movies aux délicieux nanars, des biopics de sportifs aux raretés cinématographiques, ce livre compile plus de 1 500 films et séries sur 70 sports différents.

♥♥♥♥♥

Paru pour la première fois en 2016 et lauréat du Prix du Syndicat français de la critique dans la catégorie « Meilleur album sur le cinéma », Sport et cinéma s’offre une réédition bienvenue à l’approche des fêtes de fin d’année. Gérard et Julien Camy, respectivement historien du cinéma et journaliste, proposent un tour d’horizon ludique de cette relation peu souvent commentée entre le grand écran et la représentation de l’activité sportive. De l’alpinisme au water-polo, les deux auteurs expliquent comment la mise en scène du sport a su se prêter aux conventions des genres et interroger certains principes de réalisation. Si la chose semble certaine du côté des pratiques valorisant le rapport de l’effort physique et du grand espace (l’ascension d’une montagne ou la conduite d’une voiture de course sur un terrain dangereux), la chose se vérifie tout autant auprès de pratiques moins considérées. Ainsi de l’apnée qui repose sur l’angoisse des profondeurs tout en convoquant la fonction fondamentale de la durée dans la production du suspense cinématographique, ou du golf qui permet de célébrer l’exemplarité des parcours sur le green en même temps que celui, personnel, des joueurs. L’intérêt de l’ouvrage est qu’il ne se limite nullement à la simple recension de titres, mais se propose de commenter les productions envisagées sous l’angle de leur justesse et de leur respect vis-à-vis des pratiques qu’elles cherchent à représenter. Par le biais de nombreux témoignages de sportifs et de réalisateurs, les Camy distinguent ainsi le bon grain de l’ivraie, considérant le cinéma à la lumière du sport et non l’inverse. Cette idée leur permet de proposer plusieurs sélections de films qui orientent de façon bienvenue le lecteur.

S’il faut évidemment louer la belle mise en page et les nombreuses illustrations qui façonnent la forme de cette étude, il faut rappeler que sa fonction dépasse assez largement celle du guide destiné aux fanatiques de ballons (ronds ou ovales, jaunes ou blancs). Les auteurs prouvent en effet la richesse méconnue d’une rencontre qui, à quelques exceptions près (les films de danse ou d’arts martiaux profitant communément de la valeur cinétique qui se rattache au mouvement chorégraphique), a souvent été marquée par ses échecs artistiques. La seule lecture du chapitre consacré au football le prouve.

Du cinéma populaire (Coup de tête de Jean-Jacques Annaud ; Didier d’Alain Chabat) au film d’auteur (Hors-jeu de Jafar Panahi ; Looking for Eric de Ken Loach), de la fiction au (faux-)documentaire (Mike Basset : England Manager de Steve Barron ; Zidane un portrait du XXIe siècle de Philippe Parreno et Douglas Gordon), le sport le plus populaire au monde a su devenir le support de problématiques et de discours aussi profonds que différents.

Car le sport, pratiqué ou filmé, repose d’abord sur des lois de mise en scène que ce bel ouvrage décrit et analyse avec finesse et pédagogie.