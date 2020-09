Résumé : De l’avènement du parlant à l’effondrement de la seconde guerre mondiale, les années 30 représentent, à plus d’un titre, un véritable âge d’or du cinéma français. A la suite de la révolution technique liée à l’arrivée du parlant qui révolutionne totalement l’approche du septième art, la décennie est marquée par des événements historiques aussi importants que la crise de 1929 et le Front populaire. Avec, d’un côté, le souvenir encore prégnant de la Grande Guerre et, de l’autre, la peur d’un nouveau conflit, se dessine un cinéma français en pleine mutation, entre insouciance et gravité, entre idéalisme et réalisme, jusqu’à la naissance d’un courant déterminant pour le cinéma mondial, le réalisme poétique.

Concocté par le regretté Philippe Pallin, inspecteur de l’Éducation Nationale et enseignant en cinéma, et Denis Zorgniotti, producteur de radio, auteur pour la télévision, journaliste et critique de musique et de cinéma, avec la collaboration d’Ulysse Lledo, ce large volume consacré au cinéma français des années 1930 adopte une double approche à la fois diachronique et synchronique. La première a pour elle la précision du parcours chronologique. Année après année, les auteurs détaillent les productions, artistes, techniques et événements historiques qui marquèrent la décennie. À chaque chapitre son dossier qui permet de mieux comprendre les caractéristiques de cette cinématographie. Entre mouvement (le réalisme poétique), développement du système des vedettes, évolutions technologiques (l’arrivée du son), ou âge d’or des scénaristes (Prévert, Jeanson…), les deux auteurs offrent un panorama relativement complet qui profite d’une méthode qui fait honneur à leur mission pédagogique. À la fois concis et disert, le propos se structure selon un point de vue attentif et cinéphile. Pallin et Zorgniotti ont ainsi choisi d’élire leurs « coups de cœur » (parmi lesquels Cœur de Lilas de Litvak, Zéro de conduite de Vigo, Regain de Marcel Pagnol, ou encore Le Dernier Tournant de Pierre Chenal) auxquels s’ajoutent différents « coups de projecteurs » sur d’autres productions, mais aussi sur des acteurs (Louise Brooks, Viviane Romance, Michel Simon, Mireille Balin…) et des réalisateurs (Marcel Carné, Sacha Guitry, Jean Grémillon, Jean Renoir, Julien Duvivier…). Tout en suivant scrupuleusement sa démarche didactique, l’étude assume son ton subjectif. Les auteurs n’hésitent pas à livrer leurs avis sur les films, un aspect qui permet de dépasser le cadre quelque peu rigide des ouvrages à prétention encyclopédique. Si l’on peut regretter le manque ponctuel d’attention à l’aspect visuel des films, les analyses proposées répondent à un évident souci de clarté qui permet d’élargir le lectorat potentiel de la publication (on pense notamment aux plus jeunes des cinéphiles). Côté mise en page, les illustrations répondent présentes et les éditions LettMotif ont eu la bonne idée d’accompagner la démarche des auteurs en multipliant les encadrés. On notera enfin une jolie préface signée par Jean-Pierre Jeunet, la présence d’un index des noms et des films particulièrement utile pour baliser sa lecture au sein de ce riche ensemble.