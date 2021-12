Synopsis : Lorsque Marty Markowitz se rend chez le psychologue Isaac « Ike » Herschkopf, sur les conseils de sa sœur Phyllis, il ne s’attendait pas à aussi bien s’entendre avec lui. Ni à ce qu’il s’immisce dans chaque aspect de sa vie pendant près de 30 ans.

♥♥♥♥♥

Basé sur le podcast Wondery and Bloomberg, lui-même inspiré de faits réels, The Shrink Next Door s’avère ficelé d’une main de maître. Si les intentions du Dr. Ike sont connues depuis le début, grâce à des allers-retours entre le début de cette relation en 1982 et son point de rupture en 2010, cela n’enlève rien à l’indignation ressentie devant ses actions. Brillamment interprété par Paul Rudd, ce personnage se révèle d’une complexité étonnante et le spectateur est invité à dresser le portrait psychologique au fil des épisodes et des détails de son histoire. Scénarisée par Georgia Prichett (Veep, Succession), cette minisérie ne compte que deux metteurs en scène à son bord, Michael Showalter (Love, Dans les yeux de Tammy Faye) et Jesse Peretz (Nurse Jackie, Girls). Cette équipe réduite lui confère une unité dans sa réalisation appréciable, de sorte à fluidifier les huit épisodes qui parcourent les trois décennies de la relation entre ce duo de personnages. Issu d’une famille modeste, le Dr. Ike (Paul Rudd) aspire à une plus grande vie. La chance lui sourit quand son nouveau riche patient, Marty (Will Ferrell), se montre d’une docilité et d’une envie de plaire qui ne demande qu’à être satisfaite. Symbolisé, dans le générique, par une plante grimpante qui emprisonne et pourrit tout ce qu’elle touche, ce thérapeute se rend ainsi indispensable dans la vie de son patient et met bien vite le doigt sur ses problèmes. Le mal-être de Marty est si palpable que les conseils d’Ike nous paraissent utiles et nécessaires avant de comprendre sa perfidie. Le lien qui unit ces deux personnages en devient presque touchant s’il ne cachait pas toute cette manipulation à grande échelle.

Car aucun de ses clients ne guérit jamais vraiment mais développent, au contraire, une dépendance émotionnelle vis-à-vis de lui. Le talent d’analyse d’Ike, qu’il détourne dans le but d’obtenir ce qu’il désire, est d’autant plus frustrant qu’il se révèle être un bon psy, du moins s’il ne projetait pas ses peurs, insécurités et problèmes. Quand certains remarquent l’étrangeté de la situation, et osent l’exprimer, ils sont vite évincés par Ike, passant du sourire charmeur au regard inquiétant. Les autres, malgré leurs bonnes intentions, choisissent de fermer les yeux.

La performance de Will Ferrell, timide et réservé, attire très vite la sympathie. Elle est complémentaire à celle de son comparse et en opposition à ses précédents rôles loufoques. Ici, son personnage pourrait s’excuser de respirer tant il veut plaire. Quand la caméra se prend à l’avoir en premier plan, il n’est pas rare qu’Ike se trouve derrière lui, dans le flou, présent et envahissant. Mais si ce dernier l’oblige à prendre certaines responsabilités dans ses décisions, elles ne peuvent être entièrement induites à son psychologue. La descente aux enfers de ce trop gentil quadragénaire en devient plus étonnante par sa profondeur.

Entre humour noir et drame, The Shrink Next Door s’avère profondément humaine, donnant beaucoup de variation de gris sur le comportement des individus. Le casting des personnages secondaires est d’ailleurs remarquable. Casey Wilson (Happy Endings) joue à merveille l’épouse d’Ike désabusée tandis que Kathryn Han (WandaVision) excelle en exubérante sœur de Marty. Une série addictive à découvrir, particulièrement pour les performances à contre-courant de ses protagonistes.

Emilie Bollache