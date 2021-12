Annoncée pour février 2022, la nouvelle production d’Apple TV +, avec Ben Stiller aux commandes, traite d’un moyen futuriste de séparer vie professionnelle et personnelle.

Mark Scout (Adam Scott) est à la tête d’une équipe chez Lumon Industries où les employés subissent une opération chirurgicale qui divise leur mémoire entre travail et vie privée.

Cette audacieuse expérience sur « l’équilibre pro-perso » est remise en question alors que Mark se retrouve au centre d’un épais mystère qui le poussera à confronter la véritable nature de son travail et de lui-même.

Sur la voix des différents protagonistes donnant leur accord pour cette chirurgie expérimentale, Severance dévoile dans sa bande-annonce un monde froid, blanc et symétrique où évoluent des employés qui semblent obéir par peur plutôt que par envie. Lorsqu’ils sont au travail, tout souvenir personnel est effacé mais, à la minute où ils quittent les lieux, ceux-ci reviennent.

À mesure que des explications sont données sur la simplicité que devrait apporter cette opération, les images deviennent colorées et bordéliques tandis que les protagonistes laissent leur visage exprimer des sentiments. Une expérience qui a l’air de mal tourner donc et de cacher plus qu’un souci de l’entreprise pour l’équilibre mental de ses collaborateurs.

Créé par Dan Erickson, Severance compte neuf épisodes, dont six réalisés par Ben Stiller. Surtout connu en tant qu’acteur comique (Mon beau-père et moi, Mary à tout prix), il s’agit de sa seconde expérience de cinéaste sur une série, après de nombreux films, comme Zoolander, La Vie rêvée de Walter Mitty) et Escape at Dannemora en 2018 sur l’évasion de deux détenus.

L’acteur-réalisateur retrouve ainsi Patricia Arquette (The Act) qu’il avait déjà dirigée dans cette précédente série et qui incarne la froide patronne de Mark. Celui-ci est interprété par Adam Scott (Big Little Lies) et entouré de John Turturro (The Plot Against America), Zach Cherry (You), Dichen Lachman (Altered Carbon), Michael Chernus (Spider-Man : Homecoming) et enfin Christopher Walken (Eddie the Eagle).

Les deux premiers épisodes seront diffusés le 18 février 2022 puis un chaque semaine sur la plateforme de streaming Apple TV+.