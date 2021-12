Vingt ans après son lancement, HBO relancerait la production de sa série culte Six Feet Under.

À travers la famille Fisher, propriétaire d’une entreprise de pompes funèbres à Los Angeles, Six Feet Under n’aura eu besoin que de cinq saisons de 2001 à 2005 pour marquer les esprits à jamais et permettre à ses acteurs de graver les mémoires grâce à leurs performances. À l’image de Peter Krause (Parenthood), Michael C. Hall (Dexter), Frances Conroy (American Horror Story), Lauren Ambrose (Servant)… Chaque épisode s’ouvrait sur un décès puis suivait l’organisation de son enterrement dans le but de traiter avec intelligence et ironie de la vie, de la mort et des rapports familiaux.

La nouvelle du retour de Six Feet Under a été relayée par Variety. Seul le nom d’Alan Ball (True Blood, American Beauty) est rattaché au projet. Créateur de la série originale, il officiera en tant que producteur exécutif. Aucune autre information n’a été communiquée, si bien qu’il pourrait autant s’agir d’une nouvelle série avec de nouveaux personnages que d’une simple suite. Soulignons que le final de la série a souvent été qualifié de « parfait ».

Six Feet Under démarrait à la suite de la mort du patriarche de la famille Fisher, ses deux fils Nate (Peter Krause) et David (Michael C. Hall) devaient alors reprendre la société Fisher & Sons. Si le premier s’est toujours juré de ne pas suivre les traces de son père, le second, lui, s’est depuis longtemps résigné à endosser ce rôle. Dans le même temps, leur mère, jouée par Frances Conroy, réapprenait à être une femme, et non plus seulement une épouse ; tandis que la petite sœur, Claire (Lauren Ambrose), tentait de trouver sa voie.

La force de Six Feet Under, et la raison de son succès immédiat qui n’a pas déchanté depuis, est l’attachement que le spectateur ressent envers ces personnages dont les questionnements et doutes sont réalistes. Proche de nous, la famille Fisher s’efforçait de trouver un sens dans les épreuves de la vie et d’accepter la mort. À travers l’art, la psychologie et la religion, la série confrontait sans cesse ses protagonistes au quotidien du début du XXIe siècle sans apporter de réponses ou de solutions à leurs tourments, tel un miroir sociologique de cette époque.

Cette nouvelle série ou saison serait ainsi l’occasion de perpétuer cette analyse et illustrer l’évolution des préoccupations humaines, deux décennies plus tard. HBO n’as toutefois pas dévoilé de date de tournage ou de diffusion.

