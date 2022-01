C’est durant l’été 2022 que les portes du nouveau studio Miraval rouvriront après une refonte par Brad Pitt, aidé du producteur français Damien Quintard.

C’est en 1977 que le pianiste de jazz Jacques Loussier et l’ingénieur du son Patrice Quef fondent Miraval Studios entre les murs du château de Miraval, situé dans le village de Correns dans le Var. À l’origine pour l’usage unique de Loussier, le studio accueille finalement des artistes du monde entier.

Pink Floyd y enregistra une partie de The Wall en 1979 ; The Cure y séjournera pour l’album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me ; de même qu’AC/DC pour Blow Up Your Video. Les noms de Wham!, Indochine, Sting ou encore The Cranberries peuvent également être cités. Avec la crise du marché du disque, le studio finira par arrêter son activité.

Les murs sont vendus à un homme d’affaires américain avant d’être loués au couple hollywoodien Brad Pitt et Angelina Jolie qui viennent s’ajouter à la liste de stars appréciant le sud de la France. George Lucas y a implanté le vignoble Skywalker au château Margüi en 2017 et George Clooney a acquis le château de Canadel en 2021.

Brad Pitt et Angelina Jolie achètent, quant à eux, le domaine Miraval en 2011. À la suite de leur séparation, l’actrice revend ses parts à son ex-compagnon qui décide d’en faire une plaque tournante dans le monde de l’art.

Associé à Damien Quintard, producteur français à la tête de The Mono Compagny et SoundX qui travaille sur l’accès à la musique pour les malentendants, l’acteur américain se lance dans une rénovation du domaine de près de 5000 m2. Le studio de musique sera ainsi le premier en France équipé en collaboration avec Dolby.

Mais l’objectif de ce projet n’est pas seulement tourné vers le milieu musical. Des ambitions cinématographiques sont également présentes afin de fournir un cadre de la préproduction à la postproduction. À ce sujet, Brad Pitt déclarait : « Lorsque j’ai posé les yeux sur Miraval pour la première fois, je savais que c’était un endroit remarquable et qu’il était de la plus haute importance d’honorer son histoire emblématique. C’est un endroit où de nombreuses personnalités ont travaillé pour atteindre les plus hauts sommets, que ce soit dans la vinification ou la musique. Miraval Studios est le prolongement de notre désir de fournir un espace pour toutes ces possibilités. »

En effet, le domaine viticole du château est géré par Marc Perrin de la Famille Perrin, vinificateurs dont les trois-quarts du vignoble, situé au château de Beaucastel dans le Vaucluse, sont en appellation Châteauneuf-du-Pape.

Paré à répondre aux besoins de tous les projets qui voudront prendre forme au cœur du domaine, Brad Pitt et Damien Quintard ouvriront leur studio au cours de l’été 2022.

Actuellement, la star américaine de 58 ans est attendue dans le prochain Damien Chazelle (La La Land), Babylon, aux côtés de Margot Robbie, qui se déroulera à Hollywood pendant l’arrivée du cinéma parlant. Sa dernière apparition dans un rôle-titre remonte à 2019 pour le film de science-fiction Ad Astra de James Gray (The Lost City of Z).

Emilie Bollache