Douglas Trumbull apparaissait comme l’un des plus célèbres créateurs d’effets spéciaux. Ses collaborations avec Stanley Kubrick, Robert Wise, Ridley Scott et Terrence Malick lui valurent l’admiration des cinéphiles et du grand public. Disparu le 7 février 2022, Trumbull avait su dépasser sa fonction d’artisan pour apparaître comme un créateur à part entière.

Douglas Trumbull faisait partie de ces rares techniciens dont le nom était bien connu des cinéphiles. Son travail sur 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) de Stanley Kubrick lui vaut l’admiration du grand public et la reconnaissance de l’Académie qui lui décerne l’Oscar des meilleurs effets spéciaux.

Sa rigueur quasi-maniaque permit d’assurer aux séquences spatiales du film une authenticité qui participa à révolutionner le genre de la science-fiction au cinéma.

Cette capacité à prêter consistance à l’illusion, Douglas Trumbull l’avait hérité de son père, Donald, qui travailla comme concepteur d’effets spéciaux pour Le Magicien d’Oz (Victor Fleming, 1939), avant d’accompagner son fils sur le tournage de Rencontres du troisième type (Steven Spielberg, 1977).

Son sens du détail et son érudition scientifique, Douglas Trumbull les mit au service de ses propres réalisation. Silent Running (1972) et Brainstorm (1983) se présentent à la fois comme des récits plausibles et d’authentiques entreprises artistiques.

Car c’est bien la qualité visuelle de ses créations que chérissait les cinéastes qui collaborèrent avec lui. Robert Wise fait appel à deux reprises à ses services pour Le Mystère Andromède (1971) et Star Trek, le film (1979), tandis que Ridley Scott assure sa postérité définitive avec Blade Runner (1982).

Plus qu’un concepteur d’effet et de décors, Trumbull était un créateur d’univers. C’est à ce titre qu’il accompagne Terrence Malick dans la conception de The Tree of Life (2011). Pour cette ultime collaboration, Trumbull resta fidèle à son style habituel, usant des effets numériques avec parcimonie, comprenant que l’œuvre de Malick nécessitait un ancrage réaliste suffisamment fort pour soutenir sa portée métaphysique.

Quarante ans après son travail auprès de Kubrick, Trumbull réaffirmait sa capacité à prêter une vie cinématographique à une odyssée philosophique.