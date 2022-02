Paramount Pictures et Spyglass Media ont confirmé qu’un sixième opus de la saga Scream allait voir le jour avec la même équipe de scénaristes et réalisateurs.

Saga d’horreur à succès, Scream pariait cette année sur les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett afin de prendre la relève après la décès de Wes Craven. Le créateur derrière les quatre précédents opus s’est éteint en 2015, laissant l’avenir de la franchise dans le brouillard.

C’est finalement les cinéastes derrière Wedding Nightmare qui ont été chargés de réaliser le cinquième volet des mésaventures des pauvres habitants de Woodsboro. Ce qui devait initialement être la suite directe de Scream 4, avec les survivants, a dû se réinventer.

Exit le titre original pour reprendre celui du premier film, à la fois en tant qu’hommage et renouveau. Le duo de réalisateurs a su convaincre les studios et les anciens acteurs Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox de se joindre à l’aventure, mais également les spectateurs au vu des chiffres du box-office.

Sorti le 12 janvier, Scream cumule à l’heure actuelle 100 millions de dollars de recettes pour un budget de 25 M$. De quoi rassurer les studios et accorder le feu vert pour une suite. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont, bien entendu, été rappelés à la barre, ainsi que les scénaristes James Vanderbilt (Zodiac) et Guy Busick (Castle Rock) qui ont été enchantés de cette nouvelle collaboration : « Est-ce la réalité ? Collaborer à nouveau avec nos amis sur le prochain épisode de l’histoire de « Scream » est plus que ce que nous aurions pu espérer. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à jouer avec l’univers que Kevin [Williamson, scénariste de Scream] et Wes ont créé. C’est, comme dirait Ghostface, un honneur. »

Dans la tradition de la production de cette saga, les détails de l’intrigue sont gardés secrets. Le tournage devrait cependant débuter dès cet été. À voir si des personnages connus seront de retour ou non.

Emilie Bollache