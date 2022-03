Résumé : Vingt ans après la sortie de son pilote, The Wire reste sans aucun doute la plus grande fresque politique et criminelle de l’Amérique moderne. Avec cet ouvrage à la fois très renseigné et agréable à lire, illustré de dessins percutants qui réinventent l’univers de la série, les journalistes du magazine Sofilm vous emmènent faire un tour à Baltimore, à la recherche d’Omar, de McNulty et tous les autres. Voilà le guide ultime pour se replonger dans les racines de la corruption et du trafic de drogue, aux origines du chef-d’œuvre de David Simon.

♥♥♥♥ ♥

Considéré par son créateur, David Simon, comme un « roman visuel » ou un « film de 66 heures », la série The Wire a marqué l’Histoire de la télévision par sa narration dilatée et son caractère documentaire. C’est ce second aspect qui intéresse d’abord cet ouvrage collectif concocté par des membres de la revue Sofilm. Revenant d’abord sur les origines de la série et l’identité de Simon, les auteurs s’attellent par la suite à décortiquer l’univers urbain et sociologique qui détermina son succès auprès des cinéphiles et du grand public. Au cœur de cette problématique : Baltimore et ses quartiers les plus défavorisés devenus des centres commerciaux de la drogue. Journaliste, Simon avait enquêté sur ce phénomène avant d’en tirer le scénario d’une mini-série, The Corner, œuvre achevée autant que prototype assumé de The Wire. Ce premier coup d’essai ne permit pas seulement de poser les bases narratives du magnum opus de Simon mais fédéra un ensemble de personnalités qui, du producteur Robert Colesberry au romancier et scénariste George Pelecanos en passant par Ed Burns, cocréateur de la série, voient leurs apports respectifs analysés dans le détail à travers nombre d’anecdotes, de propos inédits et de références (que l’on retrouve mentionnées dans une bibliographie). À l’exploration des coulisses de création répond une volonté de décrypter les différentes représentations proposées par la série. Le réalisme des lieux et espaces architecturaux fait écho à une caractérisation précise des personnages servie par la présence d’authentiques policiers et gangsters qui ont accepté de mettre leur savoir-faire au service de la série.

Ce gage de crédibilité a permis à The Wire d’offrir un portrait tout à la fois circonstanciée et universel de l’Amérique contemporaine et de ses innombrables fractures. Parmi celles-ci, la question des dissensions sociales et raciales est finement analysée par les auteurs à travers des articles à la fois précis et synthétiques. Si ce tour d’horizon ravira les (nombreux) fans de la série, on regrette que les questions de mise en scène aient été quelque peu laissées de côté. Bien qu’un ultime chapitre revienne sur l’importance jouée par le temps et le caractère volontairement déceptif de l’engrenage scénaristique développé par Simon, on aurait souhaité que ces problématiques stylistiques soient plus amplement discutées à travers notamment des analyses de séquence en particulier.

Point de vue formes, justement, il faut encore retenir les excellentes illustrations de Romain Baraton dont l’aspect sombrement acidulé renvoie à l’atmosphère si particulière de la série. Cet ouvrage s’offre en définitive comme un parfait allié pour (re)découvrir depuis ses arcanes la profonde originalité incarnée par The Wire dans le paysage télévisuel contemporain.